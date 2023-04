IZJAVA JUGOSLAVENSKE LEGENDE MNOGIMA NEĆE DOBRO SJESTI! ‘Poslije Zvezde u bivšoj Jugi je za mene Hajduk najveći’

Bivša Jugoslavija još uvijek pamti jednog od najtalentiranijih igrača s ovih prostora Makedonca Milka Đurovskog, koji je dao veliki intervju u susjedstvu, koji je izazvao dosta polemika.

Inače sam transfer Đurovskog iz Crvene zvezde u Partizan, jedan je od najšokantnijih transfera u povijesti bivše države, jer je Milko bio dijete Zvezde i zakleti Zvezdaš.

“Dok god postoje Zvezda i Paritzan pitat će se ljudi zašto sam to napravio. Ima svega tu, najviše toga što sam bio drugačiji, pare me nisu zanimale. Dinamo mi je nudio kuću na Pantovčaku, ja sam želio da me pamte, tako sam razmišljao. U Zvezdi je tada bilo tako, dođe netko sa strane i njemu sve daju, naša djeca čekaju. Uvijek navijam za Zvezdu, tako je bilo i kad sam bio u Partizanu. Čim se završi meč, ja pitam šta je radila Zvezda. Zvezdaš sam okorjeli, ne mogu navijati za Partizan iako sam četiri godine tamo proveo, drag mi je, ali to se ne može usporediti”, rekao je Đurovski.





Đurovski je bio želja svih velikana YU nogometa, a Milku je žao što po njemu nije došao u drugi najveći klub raspale države, Hajduk.

“Žao mi je što nisam igrao za Hajduk, sportski to kažem, posle Zvezde u bivšoj Jugi je za mene Hajduk najveći. Ante Mladinić me želieo, ja sam odbio putovati u Milano na meč protiv Intera, Branko Stanković je bio trener, mogao sam tada da odem u Split”, priča Đurovski i zaključuje:









“Zvezda je za mene svetinja, ali ona do 1991. godine. Mene je napravila, obožavam je. Moraš shvatiti, u nekadašnjoj Jugoslaviji ako igraš za Zvezdu to je vrh, kakav Real Madrid, kakvi bakrači. Talijani, Španjolci, ma nebitno, sve bi dali da su igrali za Zvezdu tada.”