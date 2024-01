Izbornik u očaju nakon što su rukometaši pred ispadanjem: ‘Razgovarat ću s njim’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Dan nakon šokantnog poraza od Mađara, prvom u ovom tisućljeću (zadnji put smo izgubili 1998. godine), prizemljio je naše ambicije na Euru. Matematika nudi još nadu, ali previše je tu kombinatorike…

Kombinacije za njih plasman u polufinale postoje, no one su u razini teorije i izglednije se čini da će izbornik Goran Perkovac i njegovi igrači ovaj Euro završiti bez odličja. Rezultat je to poraza protiv Francuske i Mađarske u posljednjim dvjema utakmicama.

Naime, za plasman u polufinale Hrvatska mora pobijediti Island i Njemačku, a onda se nadati da će se rezultati drugih utakmica razviti u njenu korist. U njima Austrija smije osvojiti najviše jedan bod iz utakmica s Francuskom i Islandom, Mađarska mora izgubiti i od Njemačke i od Francuske te Njemačka mora pobijediti Mađarsku pa izgubiti od Hrvatske.

Nade ima, ali

Time bi Hrvatska na drugom mjestu ljestvice svoje skupine bila izjednačena ili samo s Njemačkom ili i s Austrijom i s Njemačkom. U oba slučaja Hrvatska bi sigurno prošla dalje jer bi imala najviše bodova iz međusobnih ogleda.

Perkovac je jutro nakon poraza od Mađarske ovako analizirao dosad napravljeno: “Odigrali smo vanzemaljski protiv Španjolske, jako dobro protiv Austrije, Rumunjske i Francuske. Ako želimo kritizirati, možemo, ali ja bih stao u zaštitu tih svojih igrača. Stalno je netko bolestan. Ne tražimo alibije. To su jako mladi igrači. Vjerojatno ćemo vidjeti još utakmica kao i protiv Španjolske, ali i ovakvih. Teško je reći kada će sazreti.”

“Zdravstveno stanje je katastrofa još od priprema. Sada opet imamo četvoricu koja imaju temperaturu. To su Karačić, Srna, Maraš i Mamić. Tko bude sutra sposoban, taj će igrati. Trebamo pobijediti Island, što sigurno neće biti lako. Da ste me pitali prije turnira, rekao bih da će Island biti među prve tri momčadi.”

Govorio je Perkovac i o veteranima Domagoju Duvnjaku i Luki Cindriću: “S Cindrićem i s još nekoliko igrača ću danas obaviti razgovor. Želim vidjeti što ih sputava da odigraju na razini na kojoj se to od njih očekuje.”, rekao je i dodaje:

“Možda je tu i umor, ali nismo mi jedini umorni. Ako će Duvnjak biti zdrav, mogli bismo koristiti obranu 5-1. Moramo znati da su Islanđani puno bolji igrači od Mađara. Jednostavno oni to znaju razbijati, ali moramo im probati razbiti ritam”, rekao je Perkovac.