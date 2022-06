IZBORNIK SRBIJE DRAGAN STOJKOVIĆ: ‘Kad vidim slike iz Osijeka i Glasgowa osjećam se tako prazno’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nogometaši Srbije su novu sezonu u Ligi nacija otvorila minimalnim porazom od Norveške (0:1), a izabranici Dragana Stojkovića u ponedjeljak će igrati protiv Slovenije.

U svom izlaganju prije utakmice „Piksi” Stojković se u pozitivnom kontekstu izrazio prema Hrvatskoj,a sve u cilju kritika atmosfere koja srpsku reprezentaciju prati u domovini.

„Radili smo analizu svega što se dogodilo u utakmici s Norveškom, bilo je dobrih i loših stvari. Bez obzira na negativan rezultat, ostajemo pri stavu da moramo biti pozitivni i dobro raspoloženi. Razvoj situacije u drugom poluvremenu je model kako bismo trebali igrati u sljedećim utakmicama. Prošlo je to u potpunoj dominaciji naše momčadi i nedostajao je samo pogodak. Rekao sam nakon Norveške da ne tražim alibi, ali mi je žao igrača koji su bili izloženi velikim naporima u vrlo delikatnom dijelu sezone. Budimo realni, ovo je period kada svi žele biti sa svojim obiteljima i odmoriti se od izazova. Očito je da fizički nisu na vrhunskoj razini, osjetilo se i kod Mitrovića i Sergeja, Kostića, Tadića… Pokušat ćemo osvježiti ekipu u utakmici sa Slovenijom, razviti i proizvesti igru ​​s novim imenima”…





Izbornik je poraz Srbije usporedio s ostalim rezultatima na otvaranju nove sezone Lige nacija.

“Vidjeli ste rezultate prvih utakmica Lige nacija, velika su to iznenađenja. Činjenica je da su igrači umorni i to nije slučaj samo s našom reprezentacijom”.

O skromnoj posjeti gledatelja na beogradskoj Marakani u utakmici protiv Norveške rekao je, dotičući se i Hrvatske..

“Kad bi jedan čovjek došao na stadion, zahvalio bih mu se na podršci. Sad smo imali desetak tisuća i od srca im zahvaljujem što su došli. S druge strane, kad vidimo slike iz Glasgowa, Kopenhagena, Budimpešte i Osijeka, osjećamo se nekako prazno. Bože moj, ne možemo natjerati ljude da dolaze na stadion. To je njihova odluka. Svakako bismo voljeli vidjeti 40 ili 50 tisuća ljudi, jer bi to bio veliki impuls i vjetar u leđa našim igračima. Jako je ugodno kad osjetiš energiju s tribina. Na nama je trčati, boriti se i žrtvovati, a ljudi će to znati cijeniti i nagraditi pljeskom. I to nam je sasvim dovoljno”!