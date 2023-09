Izbornik koji je promijenio mišljenje o diktatoru Miloševiću sad radi problem svojoj Srbiji

Savo Milošević nedavno je preuzeo reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon što smo pisali da ima pod povećalom i neke igrače Dinama, sad neki mediji pišu da gleda i prema taboru svoje Srbije.

Naime, bivši napadač, koji je rođen u Bosni i Hercegovini, već je treći izbornik BiH od početka godine. Faruk Hadžibegić vodio je državnu momčad od siječnja do lipnja, a Meho Kodro tek zadnjih mjesec i pol, u samo dvije utakmice.

BiH je zadnjih deset dana bila bez izbornika pa je pozive igračima za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Euro, 13. listopada kod Lihtenštajna i tri dana kasnije protiv Portugala u Zenici, poslao Nogometni savez.





Otima svojoj Srbiji?

Bivšem nogometašu to će biti tek treći trenerski angažman, i to nakon čak dvije godine pauze. Od ožujka 2019. je godinu i pol vodio Partizan te s njim osvojio kup i izborio grupnu fazu Europa lige. Zatim je samo četiri mjeseca, do listopada 2021., neuspješno trenirao ljubljansku Olimpiju.

Naime, srpski mediji pišu da želi Svetozara Markovića, stopera i kapetana Partizana, ali također rođenog u Bijeljini. No ne samo njega. Milošević nagovara na povratak u reprezentaciju BiH i Vladana Kovačevića, golmana poljskog Rakowa. Rođeni Banjolučanin igrao je za U-21 reprezentaciju rodne zemlje, ali je nakon toga za seniorsku nacionalnu momčad odabrao Srbiju.

Prihvatio je poziv Srbije, odnosno izbornika Dragana Stojkovića Piksija. On ga je zvao u ožujku, ali još nije debitirao za Srbiju zbog problema s papirologijom. Kovačević bi mogao braniti za BiH jer još nije zaigrao za Srbiju, ali je već više puta odbio poziv selekcije zemlje u kojoj je rođen.

Podsjećamo da je Savo Milošević protestirao u 90-ima protiv režima Slobodana Miloševića, ali sad se predomislio.

“Revidirao sam svoj odnos prema Miloševiću. Kada se vratim na vrijeme borbe protiv Miloševića i što smo mu sve zamjerali i pogledam što smo uradili poslije njega… On je vodio te ratove jer je dijelom bio prisiljen na njih, a sila Boga ne moli. Milošević se borio za Srbiju. No, uz sve to uspio sačuvati socijalni mir. Kada sve stavim na stol i ovo što je uradio Milošević u onim uvjetima, ja bi se Slobi Miloševiću sada ispričao.” izjavio je Savo Milošević.