IZBORNIK I KAPETAN NAKON UTAKMICE: „A nešto smo i dobro odigrali, moglo je bolje„…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon utakmice Hrvatske i Slovenije, bez pobjednika, bilo je 1-1, izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić je rekao:

„Baš šteta zbog te zadnje minute i gola koji smo primili iz kornera koji nije postojao. Nismo stvorili puno šansi, ali smo imali kontrolu nad utakmicom. Ali zadovoljan sam. Nedostajalo nam je malo brže okretanje strana”, rekao je Dalić za Novu TV.

Još je govorio:

“Obrana je bila dobra, ali nedostajalo je malo rizika i ulaska u prazan prostor. Preko stopera možemo stvoriti višak. Na treningu smo puno bolje otvarali stranu. Htjeli smo širinu, ali kod bočnih igrača se vidio umor. Bilo je to dobro u nekoliko navrata, ali naišli smo na dosta zatvorenu momčad.”

Pričljiv je, nadalje, bio Dalić…

„Jakiću je nedostajala bolja kontrola lopte, ali je dobro zatvarao sredinu kao osigurač. Modrić i Kovačić su igrači kojima moramo pustiti da imaju slobodu u sredini. Ovo je idealna pozicija za Kramarića da ulazi u prazan prostor. Možda je trebao nekoliko puta biti okomitiji. Imali smo problem jer su nekad oba napadača išli od lopte. Budimir je bio klasični centarfor, tražio je igru, ali mi je žao što nije iskoristio nekoliko odličnih centaršuta Ivana Perišića. Perišić se danas pokazao jako dobro, ali znamo da je na njegovoj poziciji dobar i Sosa. Mogao je, doduše, bolje reagirati kad je došao naprijed, mogao je dati koju dobru povratnu loptu s peterca.”

Za sljedeću utakmicu protiv Bugarske Dalić najavljuje:

„Promijenit ćemo cijelu momčad, dat ćemo novim dečkima šansu. To je cilj ovih utakmica, želimo svima dati šansu i vidjeti na čemu smo”.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nakon utakmice je pričao:

„Važno je bilo probati novu formaciju i vidjeti kako se snalazimo. I bilo je dosta dobro u većem dijelu utakmice. Šteta zbog primljenog gola, ali prijateljska je utakmica. Mislim da je bilo pristojno za prvi put jer igramo u novoj formaciji. Slovenci su nam otežali igru s gustom formacijom. Teško je govoriti nakon prve utakmice u ovome sustavu. Trebamo vidjeti hoćemo li ovako nastaviti. No, treba pokušati sa svime i vidjeti odgovara li nam ili ne. Tražili smo naše prostore među linijama. Nije bilo toliko loše, ali ne možemo biti prezadovoljni. Probat ćemo opet u utorak. Što se tiće 3-5-2 formacije igrao sam je jednom u Realu, protiv Atalante u Ligi prvaka, ako se ne varam. No, izbornik će odlučiti što je najbolje. Nećemo ići protiv sebe ako vidimo da nam nešto ne odgovara.

Andrej Kramarić je dodao:

„Dobro sam smo isprobali sistem koji nikad ranije nismo igrali. Bila je dobra utakmica, zaslužili smo pobjedu, šteta što smo primili gol. Ali mislim da smo se pokazali u dobro svjetlu. Sretan sam kad zabijem na treningu, a kako ne kad zabijem na utakmici. Dobro je da se uvježbavamo bez pritiska. Kako se Kramarić osjeća u ovoj formaciji? – Godinama igram u Hoffenheimu taj sistem. Neka izbornik slaže kako misli da je najbolje„.