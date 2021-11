IZBOR PROŠAO BEZ HRVATA! Objavljeni kandidati za izbor najboljih na svijetu

Čelna svjetska nogometna organizacija FIFA odabrala 11 najboljih igrača svijeta, a na njoj nije bilo mjesta za igrače iz Hrvatske.

Na listi nema previše iznenađenja, a trojica finalista za nagradu The Best bit će izabrana početkom siječnja.

Na listi se nalaze Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Neymar, Erling Haaland, Jorginho, N’Golo Kante, Kylian Mbappe i Mohammed Salah.

Bez Hrvata i među trenerima

Kada su u pitanju vratari u užem izboru su: Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Eduard Mendy, Manuel Neuer i Kasper Schmeichel.

Za najboljeg trener u uži izbor ušli su Antonio Conte, Hansi Flick, Pep Guardiola, Roberto Mancini, Lionel Scaloni, Diego Simeone i Thomas Tuchel.

Također si iz FIFA-e su priopćili kako će lista kandidata za najbolji gol godine, koji će konkurirati za nagradu Ferenc Puskas biti objavljena naknadno.

