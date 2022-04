‘IZBACILI SRPSKU, PA UNIJELI NATO ZASTAVU’ Srbi se pobunili: ‘A što da smo ih tjerali da nose Kosovo je Srbija!?’

Autor: P.V.

Nebojša Čović, predsjednik Crvene zvezde, oglasio se o “neredima” tijekom susreta u litavskom Kaunasu. Podsjećamo, taj klub odbio je držati parolu “Zaustavite rat u Ukrajini” i naravno bio izviždan od domaće publike.

“Mi smo poručili Euroligi da ne možemo u tome sudjelovati.”, rekao je Čović za TV Prva.

“Mi smo to držali na prethodnim susretima, ali bilo je neutralno. Tri dana ranije poručili smo klubu da želimo neutralan baner, ali rekli su nam da je to nemoguće. I onda je krenula haranga protiv Crvene zvezde i Srbije”, rekao je.

Zapaljene srpske zastave?

Otkrio je da je bilo problema s navijačima Crvene zvezde.

“Četiri dječaka iz Švedske imali su srpske zastave i oni su izbačeni iz dvorane. Neke informacije kažu i da su zapaljene, ali ne znam što se dogodilo”, rekao je.

Posebno ih je zaboljela NATO zastava.

“U prvom poluvremenu nije bila ta spektakularna NATO zastava, to se dogodilo u drugom poluvremenu”, rekao je.

Poručio je da njegov klub neće tjerati druge klubove da nose druge parole.

“Što bi bilo kad bi mi na našem susretu tjerali neki klub da nosi baner “Kosovo je Srbija”?, zapitao se u TV programu.

Na kraju se vratio na slučaj u Litvi.

“Mi ne želimo to, bježimo od politizacije. Moramo osluškivati i naše javno mnijenje. Što bi bilo da smo to držali, a da smo se vratili, kako bi naša publika reagirala? Što se mene osobno tiče, ja sam protiv anti-ruske histerije, to je moj osoban stav”, zaključio je.