Izazvao skandal, pa Srbiju zamijenio drugom državom: ‘Majci ne bih pustio meč, kamoli Hrvatima’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Nekad je branio za rukometnu reprezentaciju Srbije i Crne Gore, a potom prešao pod španjolsku zastavu u najboljim igračkim godinama. Arpad Šterbik (44) imao je sjajnu karijeru, a u ovom ćemo se tekstu podsjetiti zašto je donio odluku da promijeni reprezentaciju i postane ‘Španjolac’.

Svojevremeno je Šterbik za Sportski žurnal izjavio kako je odluku da prijeđe pod zastavu Španjolske donio nakon što su čelnici tadašnjeg Saveza s izbornikom Veselinom Vujovićem navodno odlučili ‘prodati’ meč Hrvatima 2006. godine. Tada se igralo Europsko prvenstvo u Švicarskoj, a Hrvatska i Srbija i Crna Gora su snage odmjerili u drugoj fazi natjecanja u utakmici koju je kasnije Hrvatska dobila 34:30.

“Hrvatima je pobjeda značila polufinale, nama gotovo ništa. Izbornik Vujović nam je na ručku prije utakmice rekao da smo u takvoj situaciji da nama pobjeda ništa ne znači, a da bi nam Hrvati znali vratiti kad-tad ako pustimo. Pred samu utakmicu to je u svlačionici tražio i predsjednik Micić. Pitali smo gdje je Vujović, a rekli su da mu je neugodno ući i da čeka kao i Hrvati da vidi šta smo odlučili”, izjavio je svojevremeno Šterbik.

Kontroverzna izjava

“Ne bih ni svojoj majci prodao utakmicu, a kamoli Hrvatima. Ako Vujović želi voditi ekipu do pobjede, neka sjedne na klupu, ako ne, uopće nam ne treba. To sam rekao Mićoviću da prenese izborniku”, dodao je tada Šterbik.

Ovakve izjave oštro je tada demantirao tadašnji izbornik Srbije i Crne Gore Vujović: “Ako sam već prodao meč Hrvatima, to znači da me oni nikada ne bi mogli cijeniti kao čovjeka. Ako si prodao svoje ljude, onda ćeš sigurno i njih prodati. Zar mislite da bi mene Zagreb doveo za tako nešto kao nagradu da budem njihov trener. Žao mi je što je do toga došlo o što je na moju karijeru bačena ljaga.”

Tadašnji čelnici Saveza Srbije i Crne Gore su također demantirali Šterbikove tvrdnje, te objasnili da se radilo o provjeri motivacije igrača. “Oni su tada kao došli u svlačionicu s namjerom da nas motoviraju. Ali zašto bi dolazili motivirati nas za utakmicu protiv Hrvatske, kada za takav duel ne treba motivacije”, rekao je tadašnji kapetan Srbije i Crne Gore Žikica Milosavljević.

Okončao karijeru zbog covida

Tijekom igračke karijere Šterbik je branio za Fotex Veszprem, Ciudad Real, Atletico Madrid, Barcelonu, Vardar, a karijeru je okončao 2020. godine u Veszpremu. Sa Srbijom i Crnom Gorom je osvojio dvije svjetske bronce, dok je sa španjolskom reprezentacijom osvojio dva zlata, svjetsko 2013. i europsko 2018. godine. Ima i svjetsku broncu iz 2011. godine i europsko srebro iz 2016. godine.









Objasnio je Šterbik kako mu je teško pao kraj karijere koju je okončao zbog pandemije virusa Covid-19. S 41 godinom njegovo tijelo nije moglo podnijeti toliku pauzu. “Za mene je to bila jako teška odluka. Nakon duge pauze bilo bi mi baš jako teško opet se aktivirati”, rekao je Šterbik.