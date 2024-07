Izašao je iz ormara, a oženio je Playboyevu zečicu od koje je strahovala cijela obitelj

Ralf Schumacher (49), brat slavnog Michaela Schumachera, u nedjelju je objavio kako je homoseksualne orijentacije. Na Instagramu je objavio kako pozira sa svojim partnerom uz poruku: “Najljepša stvar je kad u životu imaš pravog partnera s kojim možeš podijeliti sve.”

Partner bivše zvijezde Formule 1 zove Etienne, a na njegovom Instagram profilu osvanule su brojne pohvale za hrabrost od njegovih bližnjih. “Zajedno su prošli dobro i loše. Ta osoba je sada otkrila da je homoseksualac. Za njega je to velik korak u prihvaćanju samog sebe i oslobođenju. Trebalo je puno vremena da povuče taj hrabar potez. Nije to samo osobna pobjeda već sad bez straha može živjeti i voljeti”, napisala je televizijska voditeljica Carmen Geiss u svojoj objavi.

Ralf Schumacher je inače u listopadu 2001. godine oženio Coru-Carolinu Brinkmann, nekadašnju manekenku i Playboyevu zečicu. Bili su u braku do 2015. godine. Zajedno imaju sina Davida (22) koji se poput oca mu i strica pokušava probiti u svijetu auto-moto sporta. On je ocu među prvima izrazio podršku nakon njegove objave, napisavši kako mu je drago što je pronašao nekoga uz koga se osjeća sigurno i udobno.

A Brinkmann je nakon skidanja za Playboy svoje fotografije počela naplaćivati i na ‘Only Fansu’, popularnoj platformi za odrasle. “Volim svoje tijeko i zašto ga ne bih pokazivala drugima? Imam 46 godina i još uvijek se osjećam jako ugodno u svojoj koži”, izjavila je svojevremeno bivša Schumacherova supruga.

A takav njen potez izazvao je bijes sina joj Davida. “David i ja ne razgovaramo trenutno i svuda me blokirao. Jako me boli što se moj dječak toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto. Želim mu reći koliko sam ponosna na njega i da ga volim cijelim srcem. Uvijek ću biti tu za njega”, izjavila je Brinkmann.

Mlađi brat Schumacher je vozio u Formuli 1 između 1997. i 2007. godine. Imao je respektabilnu karijeru u kojoj je vozio bolide Jordana, Williamsa i Toyote, a ukupno je upisao 27 postolja i šest pobjeda.

Zbog sudjelovanja Brinkmann u jednom reality showu u kojem je cilj bio preživjeti u australskoj džungli strahovala je cijela obitelj Schumacher. Bojali su se da ne otkrije povjerljive informacije o Michaelu, kako su pisali njemački mediji.

U intervjuu koji je početkom studenog 2023. godine dao za njemački “Bild” Ralf je govorio o bratu Michaelu i odnosu s njegovom obitelji. Nakon stravične nesreće koju je doživio na skijanju krajem 2013. godine u francuskom Meribelu, sedmostruki šampion Formule 1 potpuno je izoliran od javnosti.

Njegovo zdravstveno stanje gotovo čitavo desetljeće kasnije je pod velom misterije, jer službenih medicinskih izvještaja nema. Schumacher je ispočetka zbog teških ozljeda glave šest mjeseci bio u induciranoj komi, nakon toga je prebačen na kućno liječenje i godinama se nalazi u obiteljskoj vili na jezeru Ženeva.

This is impossible to read with dry eyes: it’s an Instagram post by David Schumacher, whose 6-time #F1 GP winner dad Ralf Schumacher came out as a gay man on Instagram at the weekend. Coming out is never easy, but Ralf has been very brave & David’s reaction is very lovely. (1/2) pic.twitter.com/l1rTXi4YrK

— Matt Bishop 🏳️‍🌈 🏁 (@TheBishF1) July 15, 2024