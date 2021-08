IZABRAO JE HRVATSKU, EVO ZAŠTO JE TO VELIKA STVAR! Opet se to događa s Vatrenima, povratak na velika vrata

Autor: Andrija Kačić-Karlin

Neraskidiva je veza Hrvata i minhenskog Bayerna. Upravo tako valja gledati i na odluku mladog nogometaša, Josipa Stanišića koji je nedavno potpisao profesionalan ugovor s bavarskim ne samo nogometnim gigantom, već se odlučio u budućnosti igrati za hrvatsku reprezentaciju. Iako je stolu imao otvorenu ponudu Njemačkog nogometnog saveta.

Josipu Stanišiću tek je 21 godina, igra na poziciji desnog braniča, prošao je Bayernove mlade i oštre selekcije i nije uopće čudno da je upao u prvu momčad. No, za Stanišića se dugo zna, pa smo se dugo i mi u medijima, pa i javnost, pitali – za koju bi reprezentaciju želio igrati ovaj mladić?

Pisalo se i „da Hrvatska ne dolazi u obzir„, s objašnjenjima „kako se odlučio za Njemačku„. Ništa od navedenog nije bilo istinito, u momku je očito dugo sazrijevala odluka. I nije mu za zamjeriti. Sigurno je i pomno promatrao i odmjeravo gdje će imati više prilika za nastup…

Djeca iseljenika izabrala Hrvatsku

Kako Hrvatskoj, nakon što je Vrsaljko zbog ozljede izgubio formu, još uvijek traži stalno i dosljedno rješenje na desnoj strani, a zacijelo su i iz HNS-a razgovarali sa Stanišićem, to je njegova odluka bila lakša.

A Stanišić je korpulentan momak, visok 185 cm, sjajnih fizičkih predispozicija, trkački superioran. Uostalom, u prvu postavu Bayerna ne možete preko veze sve i da ste sin minhenskog gradonačelnika i dobro znate igrati nogomet. Stanišić se sam izborio i za ugovor i za početnu postavu. A Bayern, zapamtite, može kupiti bilo kojeg igrača na svijetu, pa tako i desnog braniča. No, odlučio se za Stanišića.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Josip Stanisic (@josip_stanisic)







To kazuje sve!

Prije nekih petnaestak godina hrvatsku reprezentaciju smo zvali izabranom momčadi djece hrvatskih iseljenika. Tako je i bilo, u hrvatskoj nacionalnoj vrsti trag su nemjerljivi ostavili braća Kovač, Niko i Robert, Josip Šimunić, Mladen Petrić, Ivan Rakitić…

I nekako nam se pogubila ta tradicija, sada se vraća na velika vrata. I zgodno je to, hrvatski nacionalni korpus razasut je na svim kontinentima, a Hrvati se druže mahom na sastancima u svojim domovima i na utakmicama svojih klubova.









Sad se Hrvatska suočila s još jednim valom iseljavanja i sigurno će biti još naših momaka koji će se dokazati po europskim, pa i šire, klubovima. I biti će kvalitetni da mogu konkurirati za našu A reprezentaciju. Ne moramo se tome čuditi, to je cijena globalizacije, svijet je odavno postao selo sa svojim ulicama i sokacima. Sve se ubrzo dozna, zaključi, sredi i dogovori.

Josip Stanišić je zaista relativno mlad igrač, pitanje je koliko će napredovati, je li psihički stabilan da preuzme tako odgovornu rolu u našoj reprezentaciji. No, njegova dosadašnja sportska putanja je impresivna i moramo mu vjerovati.

Štono bi naš narod rekao. ”Neka nam ga”!

Oh da, kako rekosmo na početku. Nije čudno što Stanišić dolazi baš iz Bayerna. Klub je to od svih europskih i svjetskih koji je najpopularniji u Hrvatskoj. Priča o Bayernu neraskidivo je vezana za Hrvate. Prvi uspješan trener bavarske momčadi bio je – Zlatko Čajkovski. On je od 1963. do 1968., stvorio Franza Beckenbauera, Seppa Maiera i Gerda Müllera, a onda je došao Branko Zebec i počeo osvajati trofeje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Josip Stanisic (@josip_stanisic)

I došao je prvi naslov, 1968. godine. Prije toga Bayern je bio prvak, zamislite, još 1932. godine. Taj naslov 1968. godine osvojio je Branko Zebec. Klub je osvojio i prvenstvo i kup i postao prva bundesligaška momčad s dvostrukom krunom, a već iduće godine osvojio je i Kup pobjednika kupova. U samo dvije sezone Branko Zebec udario je temelje Bayernovim ambicijama.

Stoga, nije čudno kad Beckenbauer njemačkim medijima tvrdi: „Hrvati su stvorili veliki Bayern!”. Pa, pogledajte hrvatski učinak u Bayernu, tri su trenera Hrvata vodila klub, a devet nogometaša igralo je za Bayern. Oni su s Bayernom osvojili 15 trofeja – sedam puta prvenstvo, pet puta Njemački kup, Superkup, Kup pobjednika kupova i Interkontinentalni kup. Fantastično.

Sjajan dojam u Bayernu ostavljali su mnogi naši igrači, napose Zvonko Bego, Zlatko Škorić, Danijel Pranjić, a obožavani su bili Niko i Robert Kovač (bili čak i treneri), Ivica Olić i Mario Mandžukić. Svi su oni dio identiteta kluba iz Bavarske, a i u Hrvatskoj je velika populacija navijača Bayernu, nije teško ustvrditi da je Bayern pomalo i naš, hrvatski klub.

I Josip Stanišić samo je nastavak te divne priče.