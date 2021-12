IZABRALI SMO NAJBOLJEG IGRAČA HRVATSKE! Njegovi čudesni golovi lomili su i najveće klubove, a ovaj će se pamtiti

Pred zanimljivim smo pitanjem. Tko je prvo ime, tko je najbolji hrvatski nogometaš u odlazećoj godini? Zacijelo imate svog favorita, ali je li vaš izbor potkrijepljen rezultatima, dometima, uspjesima? Po kojim kriterijima bi vi donijeli odluku?

Mi imamo svoj izbor, možda se nećete složiti. Ali, mi smo za najboljeg nogometaša Hrvatske proglasili onoga koji nam je donio najviše uzbudljivih trenutaka. Možda nema najbolje rezultate sa svojim klubom, on nije ni španjolski ni talijanski prvak, već hrvatski šampion. Nema veze, on nam je donio najviše ugodnih šokova i čvrsto stojimo iza našeg izbora.

No, pričekajte o kome je riječ…

Apsolutno najbolji

Bila je to nadasve čudna nogometna godina, svjedočili smo i europskoj smotri, zakašnjeloj godinu dana zbog globalne pandemije, vidjeli smo i goropadni europski Dinamo, naši „legionari„ blistaju po europskim klubovima, a naša perjanica i dika, Luka Modrić sjaji unatoč godinama na leđima.

Da, čak i njega bismo mogli postaviti za najboljeg, ne bi to bilo ni nepristrano ni nepravedno. S madridskim Realom je osvojio španjolsko prvenstvo, a igra kao Stardivarijeva violina. Ipak, je li to dovoljno?

Hrvatska na Euru nije blistala, dobro nije ni posve razočarala. To što smo mi bijesni zbog činjenice da smo ispali u osmini finala protiv jake Španjolske samo je pokazatelj da smo letvicu davno podigli visoko, do neba. Pa, još uvijek smo drugi na svijetu, imamo pravo na to.

Imali smo jednog favorita, ali mnogi se neće složiti. Mateo Kovačić član je europskog prvaka u kojem igra izvrsno. Chelsea je šokirao nogometnu Europu a Hrvati u prvoj postavi engleskog diva imaju standardnog, odličnog igrača. Pa, gdje ćete veće reference da on bude najbolji hrvatski nogometni čovjek u 2021. godini?

Mnogi će na tu tvrdnju poskočiti kao oprženi po stražnjici. Pogađate i zašto. Od njega još uvijek u reprezentaciji čekamo veće doprinose u utakmicama. Makar, ne možemo reći, u zadnje vrijeme je i u hrvatskom dresu zapaženiji nego ikada prije. Dakle, nije da Kovačić ne bi smio biti hrvatski igrač godine…









Ma, kako prešutjeti Marcela Brozovića i Ivana Perišića, oni su bili veoma dobri i u Interu, osvojili „scudetto„, a i dalje su, ma uvijek, kotači zamašnjaci reprezentacije. To je ono što, primjerice, nedostaje Kovačiću. Težak ma, je iubor, zar ne?

Neki će tvrditi da se ne smije zaboraviti ni preporođeni Marko Livaja koji nosi limitiran Hajduk prema vrhu domaće ljestvice, no za njegovu kandidaturu nedostaju pravi reprezentativni nastupi i europska postignuća s klubom.

Svi su oni kandidati. S pravom… Ali, mi imamo svoj izbor. I pobjednik je?

Mislav Oršić!!! Kako, zašto, jesmo li vas šokirali? U ovoj teškoj odluci poveli smo se za trenucima kada smo najviše poskakivali dok smo gledali utakmice naših klubova i naše reprezentacije. On nam je donio najviše uzbuđenja, zbog njega smo ostajali razjapljenih čeljusti, što je on sve radio ove godine.









S time da nije bez rezultata. On je glavni nositelj šampionskog Dinama, a partija protiv Tottenhama u prošloj sezoni Europske lige koja će ući u anale svih anala, s tri njegova pogotka – možda je i najsjajniji trenutak hrvatskog nogometa u ovoj godini. Naravno, sa splitskom utakmicom reprezentacije protiv Rusije u kojoj se izborio direktan odlazak na svjetsku smotru. I tu je on sudjelovao…

Idemo dalje, Oršićeva kratka partija protiv Španjolske na Euru, jer ušao je kao rezerva, nalikovalo je dogodovštinama nogometnog strip junaka, Nippera Lawrencea. Mislv Oršić je u toj utakmici bio čarobnjak lopte, kod 1-3 je napravio sljedeće:

Dao je gol, namjestio izjednačujući i onda svojim prodorima izluđivao Španjolce sve do trenutka kada nije prošao kompletnu obranu „furije„ i servirao stopostotnu šansu za Kramarića koji je od straha tukao loptu slabo, direktno u vratara. Da je to ušlo bio bi to jedan od najvećih preokreta u povijesti nogometa, doslovce u režiji Mislava Oršića. Šteta, sad ne bi imali nikakve dvojbe. On bi bio najbolji igrač godine bez da se itko čudi. Možda će se naš izbor mnogi začuditi. Ali, takav je bio naš kriterij. Mi smo za našeg igrača godine proglasili najuzbudljivijeg našeg igrača. Mislav Oršić to i jest. Gol protiv West Hama potvrdio nam je tu tezu.

Uglavnom, izabrati najboljeg hrvatskog nogometaša ove godine jest mukotrpan, težak i opasan posao. Jednostavno, takva je to bila godina. Mi smo imali neke dvojbe koje smo razriješili po vlastitim kriterijima. Nitko nas ove godine nije toliko uzbuđivao kao Mislav Oršić.