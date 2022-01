IZA PONOĆI ZNAT ĆE SE ĐOKOVIĆEVA SUDBINA: Treniranje strogoće na prvom reketu svijeta

Novak Đoković i njegova epopeja ne silazi s naslovnih stranica,a izgleda kako se cijeli svijet podijelio oko Noletove sudbine, no jednu stvar se mora priznati Australcima, a to je da se odnose jednako prema prvom tenisaču svijeta i migrantima koji pokušavaju ući u njihovu zemlju.

Novak je već danima u hotelu Park gdje je smješten dok čeka suđenje koje je zakazano iza ponoći po našem vremenu, a oko mogućeg ishoda suđenja nitko ne može niti špekulirati.

Podsjetimo, Novak je dobio vizu za Australiju koja mu je poništena na osnovu zakona Commonwealtha, te čak da i suđenje završi u njegovu korist po Australskim zakonima, Đoković bi ponovno mogao biti priveden.

Zakon iznad zakona

“Ne postoji jasno pravilo niti sigurnost da stranac može ući u Australiju. Postoje kriteriji po kojima mi to odobravamo i imamo svoje razloge za odbiti vizu. Nitko nije dao sigurnost osobi da će joj medicinsko izuzeće biti prihvaćeno”, napisali su iz vlade Australije, ali su se onda ogradili zakonima Commonwealtha:

“Ako sud donese odluku da se optuženi pusti iz karantene na slobodu, mi ga i dalje možemo staviti u pritvor, bez obzira na odluku suda. Odluka suda da bude pušten na slobodu ne jamči da ga vlasti Commonwealtha neće opet privesti”.

U svakom slučaju čini se kako će zajednica 54. države koje čine Commonwealth, biti kao i do sada rigorozna što se tiče slučaja Đoković.

Two key points to take away from this filing, I think:









This is the big one: "there is no such thing as an assurance of entry by a non-citizen into Australia."

Australia, as a sovereign country, retains ultimate discretion over who it lets into its country. pic.twitter.com/m9hMXrRq1h

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 9, 2022