IVICA ZUBAC ZASJENIO I POVRATAK CURRYJA! Utakmicom života oduševio sve i ispisao povijest

Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je noćas kolosalnu utakmicu za LA Clipperse, i uz povratak Stepha Curryja glavna je priča s NBA parketa. Clippersi su u gostima slavili protiv Houston Rocketsa 120:105, u derbiju Zapadne konferencije i cijele lige. Osim što je ubacio najviše poena ove sezone, čak 17, Zubac je postao prvi igrač u povijesti Clippersa koji je uspio doći do 17+ poena i 12+ skokova za manje od 21 minute. Imao je savršenu šutersku statistiku, (6/6) i samo jedno promašeno slobodno bacanje (5/6).

