IVANIŠEVIĆ SE POKLONIO SRBIMA: ‘Bilo je kao da igra u Beogradu, fenomenalno osim tog jednog s**nja’!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Novak Đoković trenutno miruje, i to prisilno, s obzirom na to da na jakom turniru u Indian Wellsu ne igra jer nije cijepljen protiv koronavirusa. Zbog toga, po sadašnjim pravilima, nije mogao doletjeti u SAD, a dok su nastupi na turnirima malo u drugom planu, bila je to prilika da se u taboru srpskog majstora pogleda unatrag.

Taj pogled je u opsežnom razgovoru za Sportklub dao Đokovićev trener Goran Ivanišević, hrvatski teniski velikan sa sada već lijepim stažem u taboru srpskog asa, od 2019. godine. U pogledu unatrag, Ivanišević se još jednom osvrnuo na naslov koji je 35-godišnji Beograđanin imao na početku sezone na Australian Openu.

Pobjedom u Melbourne Parku, Đoković je proslavio svoju jubilarnu 10. titulu na prvom Grand Slam turniru u godini, a sve je napravio s neugodnom ozljedom zadnje lože. Sve se dogodilo i dok se još pamtio stres koji je srpski as prošao lani u Australiji, kada je bio deportiran jer nije cijepljen protiv koronavirusa.





Posebne emocije

Povratak u Australiju donio je posebne emocije, ali i topao doček, čega se Ivanišević dotaknuo razgovarajući za Sportklub.

“Kada misliš da si sve vidio, onda opet bude nešto novo. Govorio sam već da se Novak pribojavao kako će ga primiti u Australiji, ali sve je bilo savršeno još od dolaska u Adelaide. Srpska zajednica ga je tu podržala, bilo je kao da je igrao u Beogradu, ali bila je sjajna i australska publika”, rekao je Goran.

“U Melburneu je imao možda i veću podršku nego ikad ranije. Naravno, bilo je pojedinaca koji su provocirali, takvih uvijek bude, ali generalno je dojam bio fenomenalan. Ne računajući to s**nje s ozljedom, sve je išlo kako treba”, dodao je Ivanišević.

Puno je toga bilo u fokusu u Australiji, malo terapija, dosta malo treninga, a dakako, i posao u mečevima, dok je ovog mjeseca došao novi izazov. Đoković nije mogao u Indian Wells, još se nada Miamiju koji je na rasporedu uskoro, u drugoj polovici ovog mjeseca, ali ta nada je tanka.

U taboru srpskog teniskog majstora već su spremni na pričuvnu opciju, kako je opisao Ivanišević.

“Nije se odustalo od Miamija. Njemu je to u glavi, želi igrati. Volio bih da ga puste, to bi bilo dobro i za njega i za tenis, ali neće biti smak svijeta i ako ga ne puste. Glavna stvar je da ćemo znati brzo, pa možemo napraviti plan”, istaknuo je Goran.









“Tehnički, ne znam koliko je to najbolje rješenje za pripremu za zemlju, iako je on osvajao Monte Carlo i kad je igrao u Indian Wellsu i Miamiju. Sve ovisi o Novaku. Ako je spreman u glavi i ako je u režimu rada ‘fajtera’, kao u Australiji, onda je sve moguće”, smatra Ivanišević.

Puno je toga u igri u dijelu sezone na zemlji, u nastavku borbe koju Đoković vodi s Rafaelom Nadalom na vrhu vječne ljestvice vlasnika naslova na Grand Slam turnirima u muškoj konkurenciji. Svaki ima po 22 titule, a borba će se nastaviti na zemljanoj podlozi Roland Garrosa, na kojoj Ivanišević vidi Nadala kao favorita – dok god može hodati, kako je istaknuo za Sportklub.

Prije zemlje, bio je tu i jedan povratak na Australiju, s Ivaniševićevim osvrtom na napade da je Đoković glumio ozljedu na putu do naslova u Melbourne Parku.









“Ne znam kako bih nazvao te ljude. Vidio sam i neke poluigrače kako svašta pričaju… Sve postoji evidentirano. On ne želi sad s time izaći u javnost, rekao je da će izaći jednog dana. Postoje snimke magnetske rezonance, postoje nalazi i mišljenja doktora, radiologa…”, opisao je Goran Ivanišević o stazi kojom Đokoviću nije bilo lako proći, ali zbog naslova, put je na kraju ipak ispao jako sladak.