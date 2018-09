IVAN RAKITIĆ; “Želje su nam velike, osvojiti prvenstvo, Kup i Ligu prvaka”!

Nakon četiri pobjede zaredom u španjolskom prvenstvu Barcelona je upisala i pobjedu na početku Lige prvaka. Rakitić je u 77. minuti asistirao napadaču Lionelu Messiju za 3-0. Igru je napustio u 85. minuti.

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, asistent za treći pogodak u pobjedi Barcelone nad PSV-om od 4-0, rekao je kako njegova momčad još uvijek nije u pravoj formi no da se ove sezone nada osvajanju Lige prvaka.

“Na početku nam je trebalo malo da uđemo u utakmicu, no to jer normalno budući da je ovo Liga prvaka. Oni su došli motivirani a uz to su imali i dobar početak u nizozemskom prvenstvu. No mi smo dobro odradili ovu utakmicu, još uvijek imamo stvari za popraviti, no najbitnije je da nastavljamo pobjeđivati”, rekao je 30-godišnji vezni igrač.

“Nismo na 100 posto svojih mogućnosti no malo po malo se približavamo tome, uživajući na terenu. Moramo popraviti neke detalje, tome posvećujemo pozornost na treninzima, no ovo je tek počelo”, istaknuo je Rakitić. Barceloni je ove sezone glavni cilj osvajanje Lige prvaka, natjecanja čiji je pehar posljednji put podignula 2015. godine.

U drugom susretu skupine B milanski Inter je pred svojom publikom pobijedio s 2-1 londonski Tottenham.

“Liga prvaka ima to nešto posebno, taj osjećaj. U tom natjecanju moramo napredovati, a imamo veliku želju osvojiti ga. No također želimo osvojiti i španjolsko prvenstvo te kup. Dao Bog da nam ove bude sezona s puno titula”, napomenuo je Rakitić.

Argentinski napadač Messi zabio je protiv PSV-a tri pogotka pa ga hrvatski igrač nije propustio pohvaliti.

“On ima nevjerojatnu nogu. Opet je zabio golčinu, nadam se da neće prestati s golovima te da će ih biti još puno”, zaključio je Rakitić.