IVAN RAKITIĆ SE OGLASIO: Na Instagramu objavio razloge propuštanja reprezentativnog ciklusa

Ivan Rakitić glavna je tema posljednjih nekoliko dana u Hrvatskoj. Zamjera mu se što se nije odazvao na prošla dva reprezentativna ciklusa, a pogotovo boli ovaj posljednji protiv Slovačke i Azerbajdžana. Propustio ih je radi problema u Barceloni. Rakitić se nije oglašavao u medijima po tom pitanju, izbornik Dalić više je izbjegavao nego davao odgovore na pitanja o važnom igraču reprezentacije, govoreći kako neće nikoga moliti da bude na raspolaganju reprezentaciji, iako ga treba.

No sinoć se na Instagram profilu indirektno Rakitić oglasio po tom gorućem pitanju. Naime on se uslikao se sa svojim dresom iz utakmice s Danskom, a nešto ranije podijelio je objavu jedne Instagram stranice u kojoj je njegov citat s početka reprezentativne karijere.

literally one (1) news outlet: is rakitić leaving the nt

rakitić on instagram: pic.twitter.com/4xKakCf3BH

— marta (@juIbrandt) September 11, 2019