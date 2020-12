IVAN RAKITIĆ NAJAVIO RATNIČKI DERBI: ‘Svejedno je protiv koga igramo, mi želimo pobjedu!’

Naš bivši reprezentativac i igrač Seville, Ivan Rakitić pred veliku utakmicu s Real Madridom dao je intervju Marci u kojem se dotaknuo bolnog poraza od Chelsea u Ligi prvaka i današnjeg derbija te naravno Luke Modrića.

Sevilla koja drži peto mjesto u La ligi, prošli je i skupinu Lige prvaka pa se dosadašnji tijek sezone može okarakterizirati uspješnim.

“Izgubili smo od Chelseaja u Ligi prvaka i sada moramo reagirati u prvenstvu na pravi način. Moramo zaboraviti utakmicu s Chelseajem i posvetiti se Realu. Znamo kakva ekipa je Real i kako igra, znamo što mogu napraviti protivniku čak i kad su u krizi kao sada. Svi tijekom sezone imamo bolje i lošije trenutke. Da bi se pobijedilo Real, potrebno je odigrati odličnu utakmicu, moramo ih napasti”, rekao je Rakitić i nastavio,

“Realu treba pobjeda, ali nama treba više. Svejedno je protiv koga igramo, mi želimo pobjedu. Naravno da je lijepo pobijediti Real, ali najbitnija su tri boda. Prvenstvo je jako komplicirano i želimo iskoristiti svaku priliku koja nam se pruži.”

Naravno nije moglo proći bez pitanja o susretu između njega i Luke Modrića i Lukinoj izvedbi na terenu u ovoj sezoni:

“Ako dobro poznajete Luku, onda vas ne bi trebalo iznenaditi to kako sada igra. On je jedan od malo igrača koji mogu promijeniti cijelu ekipu kad se pojave na terenu, sposoban je napraviti da drugi budu bolji. Svi vide koliko je važan. Nije bitno što piše u njegovoj putovnici, nije bitan datum. Nadam se da protiv nas neće imati tako dobru utakmicu. Sigurno je da ćemo porazgovarati prije utakmice, Luka je moj veliki prijatelj. Želim mu sve najbolje i on to zna, svjestan je podrške koju ima u Sevilli.”, zaključio je Rakitić.