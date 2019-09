IVAN RAKITIĆ JE OTPISAN? Poslužit će još samo kao zamjena u slučaju ozljede de Jonga?

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Ako je suditi po sada već odmaklom početku sezone, Barcelona ima plan razviti mladog de Jonga u lidera nove Barcelone. Upitno je koliko će dugo Messi moći pružati igre na najvišoj razini, pa je Barceloni u interesu da što prije formira momčad koja će nakon Messija moći osvajati naslove. U tom procesu najlošije je prošao naš Ivan Rakitić, bez obzira na to koliko se Velverde trudio prikazati nešto drugo. Rakitić je od standardnog igrača prve postave došao do statusa “klupe”. U pet ovosezonskih utakmica Blaugrane, četiri u prvenstvu i jedne u Ligi prvaka, srebrni kockasti ni jedan susret nije počeo u udarnoj postavi. Umjesto njega sredinu terena drže standardni Sergio Busquets, Brazilac Arthur i novopečeni Katalonac, Frenkie de Jong. Gorjeli su Brazilac i Nizozemac po terenu, u susretu protiv dortmundske Borussije, no naprijed bez svog comradea Messija, nije bio raspoložen Suarez. Griezmann se još uvijek traži.

Ušao je Rakitić u 60. minuti umjesto Busquetsa, jasno je izmjenom naznačio Velverde na kojoj poziciji bi Hrvat kao zamjena mogao biti konkurentan. Ipak, čini se da je strategu Blaugraneu u primisli prilagodba momčadi na de Jonga, koji je solidno odigrao čitav susret za Barcu.

Rakitić je za trećinu provedenog vremena na terenu ostvario 29 točnih dodavanja, de Jong 73, što bi logično značilo da bi u istom vremenu, u kojem je de Jong proveo na terenu, Rakitić ostvario 14 točnih dodavanja više. Naglasak je na čistoj logici jer za točna dodavanja nije jedini, a nije ni ključni čimbenik koji okreće palac prema gore ili ga spušta dolje. Istina, Barcelonina igra se bazira na velikom broju točnih dodavanja, ali već smo zaključili da je vrijeme, koje de Jong provodi na terenu, ulog za sutra. Osim toga, igrači “moraju” naučiti čitati misli novog vođe sredine terena, koji je za razliku od Rakitića skloniji preuzimanju rizika, ali nije toliko dobar u podređivanju momčadi. Međutim, svaka usporedba ovih dvaju igrača pada u vodu ako je unutar kluba već donešena odluka o Ivanovoj budućnosti na terenu. Imao je priliku psihički i fizički doći do daha, na pripremnim susretima bio je fantastičan, no sve to Velverdeu nije bilo dovoljno jer upute očigledno dobija, odozgo.





Nadamo se da će Raketa svoje nogometno umijeće i znanje pokazati na Poljudu, u susretu visokog rizika protiv mađarske konjice. Čovjek hladne glave, s vrhunskim pregledom igre, bombom u nogama, i još k tome preciznom, uvijek je dobrodošao u kockasti dres.