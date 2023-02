IVAN LEKO UTUČEN POSLIJE DERBIJA! Ante Čačić najavio pohod na duplu krunu

Dinamo je napokon pod Antom Čačićem odigrao jednu jaku utakmicu, a Hajduk s druge strane na derbiju nije pokazao ništa i pred Ivanom Leko su dugi dani hvatanja forme njegovih igrača.

Nakon utakmice raspoloženja u dva tabora bila su dijametralno suprotna pa je Ante Čačić najavio već sljedeće utakmice Dinama i pohod na duplu krunu, dok je Ivan Leko bio dosta depresivan o stanju njegove momčadi.

“Težak dan za sve koji vole, osjećaju i žive ovaj klub. Maksimalno zaslužena pobjeda protivnika koji je bio bolji u svakom pogledu. Čestitam im. Mi moramo napraviti dobru analizu, vidjeti što, gdje, kako. Jako teško je ovako izgubiti”, izjavio je Leko poslije derbija.

Krenulo po lošem

“Bili su bolji u fizici, taktici, tehnici. Sve što smo mi htjeli, sve je krenulo po lošemu od prve minute”, nastavio je Leko pa naglasio nedostatak igrača:

“Sigurno da i kad boljim ekipama od nas nedostaju neki igrači da se to osjeti. Teško nam je. Opet je dosta naših navijača došlo na ovo vrijeme, jako težak poraz”, rekao je Leko pa završio.

“Nisam nikad ni pričao o utrci za titulu, to su bili snovi. Normalno je da se nadaš uvijek kad igraš, ali mi imamo puno većih problema od nekakvih kalkulacija. Htjeli smo napraviti ekipu koja igra, koja napreduje, u kojoj igrači imaju dušu”, govori trener Hajduka.

