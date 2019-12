ITALIJA BOLJA OD HRVATSKE: Četvrto mjesto nije neuspjeh ali ima mjesta za pomak

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina starosti, nije uspjela obraniti brončano odličje koje je prije dvije godine osvojila na Svjetskom vaterpolo prvenstvu u Beogradu. Bolja je bila Italija sa 6-9 (1-1, 2-2, 1-3, 2-3).

Niti jedna reprezentacija nije imala prednost veću od jednog pogotka sve do pred kraj treće četvrtine kada se Italija odvojila na 6-4. U posljednjih osam minuta Hrvatska je dva puta stizala na gol zaostatka (6-5 i 7-6), imala je i prilike za poravnanje, no nije ih iskoristila te je Italija na kraju “pobjegla” na velikih tri razlike.

Prvo mjesto osvojili su Grci koji su naše mladiće porazili u polufinalu. Totalnim vaterpolom došli su do zlatnog odličja svladavši u finalu mladu reprezentaciju Srbije rezultatom 6:4.

U utakmici za 5. mjesto Španjolska je pobijedila Crnu Goru rezultatom 14:8.

Snapshots from Game Day 8 – Semi Finals – Thu, 19 Dec of the FINA World Men’s Junior Water Polo Championships.

🇷🇸 SRB vs ITA 🇮🇹

🇭🇷 CRO vs GRE🇬🇷#WPJuniors19 #waterpolo pic.twitter.com/FjZUhOqp9r

— FINA (@fina1908) 20. prosinca 2019.