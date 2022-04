ISTRA NIJE BILA OZBILJAN SUPARNIK: Dinamo se najviše veselio povratku jednog igrača, koji bi mogao biti presudna oštrica

Uoči velikog derbija, one zaostale utakmice Hajduka i Dinama 20. travnja u Splitu – Dinamo se lako obračunao u nadmetanju s Istrom. Ima nekih utakmica gdje ti i sam suparnik pomogne i olakša posao, upravo takva je bila i ova Dinama i Istre.

Naime, gost iz Pule ponudio se modroj momčadi kao na pladnju, s velikom grešku na startu utakmice odagnao je Dinamu nervozu, startni gol Oršića determinirao je utakmicu. Sve je već tada bilo gotovo.

Ostalo je samo pitanje koliko će se još Dinamo truditi koliko će dati golova. U nekom polu napornom izdanju Dinamu je zabio još dva pogotka (Oršić i Emreli), nije oduševio. Uostalom, to od njega nitko nije očekivao. Istra je bila bezopasna i ova utakmica praktički je bila jednosmjerna ulica.

Povratak Ivanušeca

Opet, za Dinamo je s ove utakmice najviše bitno eksperimentalno uvođenja Luke Ivanušeca. Tog sjajnog igrača koji se dugo oporavljao od ozljede, a sada nam je pokazao kako je i spreman. On će za kraj prvenstva u kojem dio još uvijek slovi kao favorit broj jedan za osvajanje naslova, zacijelo biti i ključna oštrica momčadi Željka Kopića.

Dinamo tako osokoljen ide u Split, na megdan protiv Hajduka dolazi s čak sedam bodova prednosti. Realno, Hajduk mu nije prvi konkurent, nego Osijek. I u toj utrci s Osijekom Dinamo računa i na bodove s Hajdukom, kako bi zadržao prednost i dočekao momčad Nenada Bjelica na svom terenu. U derbiju cijelog prvenstva.

Dinamo ne oduševljava, igra na mahove, ali trijumfira. Isto je bilo sada u srazu s Istrom. Kratko razdoblje punog angažmana, greška suparnika i utakmica je odlučena. Nekako to izgleda i rutinski, no kada se sjetimo kako se Dinamo u prošlom kolu izvukao i dobio Rijeku, onda ne smijemo spominjati rutinu.

