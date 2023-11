Istetovirao je četnika, a sad optužuje Marka Livaju za pokušaj ubojstva

Kontroverzni nogometaš kod još kontroverznijeg voditelja ispričao je najkontroverzniju anegdotu tjedna. Dakle, idemo redom, sve je to odigralo u podcastu Psihocast kod Vase Bakočevića, a koji je nedavno poniđen u Beogradu od hrvatsko-argentinskog borca, popularnog Croate.

No tema je zapravo njegov gost – Ognjen Vranješ. On se u jednom trenutku dotaknuo velike legende Hajduka, Marka Livaje, i spomenuo one “kafanske” priče o ludoj glavi koje su mu odnijele još veću karijeru.





Naime, otkrio je zanimljivu anegdotu o vremenu koje je Livaja proveo u Las Palmasu. Kevin Prince Boateng nije baš poznat kao plah nogometaš, ali Vranješ tvrdi da je okretao glavu kad bi u prostoriju ušla još “luđa glava”.

‘Livaja ga htio ubiti’

“Tri godine igrali smo zajedno u AEK-u, on je sad ikona Hajduka, fenomenalan i kvalitetan momak. Bio je u Interu s 19 godina. Ali, brate, bio je vruća glava, radio je malo problema.”, započeo je Vranješ.

Otkrio je potom ključnu informaciju:

“Pričao mi je kako je igrao u Las Palmasu s Kevin-Princeom Boatengom. Htio ga je ubiti, Boateng se zaključao u svlačionicu, nije smio izaći”, izjavio je Vranješ.

Obojica su dres Las Palmasa nosili u sezoni 2016/2017, Boateng je zabio 10 golova u 29 nastupa, a Livaja sedam puta u 26 nastupa. S Vranješom je Livaja svlačionicu dijelio u atenskom AEK-u i ostali su u dobrim odnosima.

Livaja je uz Hajduk, Inter, Las Palmas i AEK igrao za još nekoliko talijanskih klubova te Rubin Kazan, a donedavno je bio i hrvatski reprezentativac, međutim odlučio se povući poslije sukoba s navijačima. Ovih dana, doduše, pojavila se glasina kako bi ga Zlatko Dalić mogao vratiti za Europsko prvenstvo.









Hajdukovce danas očekuje nastavak Supersport HNL-a i utakmica protiv Istre.

Vranješ? Ako ste slučajno propustili, izrazito kontroverzan nogometaš. Među ostalim, iz reprezentacije je izbačen zbog tetovaže s likom četničkog vojvode Momčila Đujića. Jedno vrijeme bio je glavna zvijezda tabloida zbog ljubavne afere s pjevačicom Jelenom Karleušom, a podržao je i AEK-ove huligane nakon sukoba s Bad Blue Boysima.

Vranješ igra na poziciji stopera, a karijeru je proveo u brojnim klubovima. Nastupao je za Borac iz Banje Luke, Crvenu zvezdu, Napredak, Sheriff, Krasnodar, Alaniju, Elazigspor, Pribram, Gaziantepspor, Sporting Gijón, Tom Tomsk, AEK Atenu, Charleroi, Anderlecht, Hatayspor i sada Čukarički.