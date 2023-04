IŠLI SUDITI VATRENOM, NAPILI SE PA NESTALI?! Jedan od napadnutih reagirao: ‘Ma nije istina, mene je pljunuo i udario’!

Nevjerojatna situacija dogodila se uoči današnje utakmice AEK-a i Arisa u grčkom prvenstvu, s Domagojem Vidom u redovima AEK-a. Bili su angažirani suci iz inozemstva, ali od toga nije bilo ništa zbog skandala o kojem se priča, s pogledima iz različitih kuteva.

U fokusu se našla ekipa koju predvodi poljski međunarodni sudac Pawel Raczkowski, trebali su odraditi posao u suđenju utakmice u Grčkoj, no ondje su u medijima odjeknuli glasovi da su se glavni sudac i ostatak ekipe napili na letu pa bili neugodni zbog previše alkohola.

“Pričali su o grčkom nogometu, govorili su i grozne stvari, pritom su konzumirali puno alkohola. Netko od Grka ih je razumio jer zna njihov jezik, nakon toga su se Grci prema njima okrenuli i došlo je do sukoba poljskih sudaca s jednim ocem i sinom”, piše grčka Gazzetta o ovoj situaciji.

“Suci su pričali i da će se ići zabaviti u jedan klub, a nakon toga, dok su išli po ptrljagu, ponovno su isprovocirali dvojicu Grka. Oca su čak i pljuvali”, dodaje grčka Gazzetta, spominjući i da je došlo do intervencije policije, a poljskim sucima se nešto kasnije nije moglo ući u trag. Jednostavno su nestali.

Nakon toga je došlo pod znak pitanja što će se dogoditi s utakmicom, ali ipak se krenulo s centra. Glavnu riječ sa zviždaljkom preuzeo je grčki sudac Aristotelis Diamantopoulos, a priča o Poljacima odjeknula je i šire.

