ISKUSNI REPREZENTATIVNI BRANIČ TVRDI: ‘Sve je na nama i ovisimo o sebi’

Autor: M.L.Š

Susret Slovenije i Hrvatske započinje u 20:45, a nakon izbornika Zlatka Dalića pred novinare je stao Dejan Lovren.

Stoper poštuje pojedince iz suparničke momčadi, ali smatra da Hrvatska ovisi o sebi i jedino o sebi.

SJAJNI POJEDINCI

”Oblak i Iličić su ključni igrači, ali sve ovisi o nama. Treba biti čvrst, kompaktan i iskoristiti svoju šansu”, izjavio je nogometaš pa nastavio:

”Treba igrati visoko, snažno i na kraju pametno jer smo u prekidima imali dosta poteškoća, ali to je do nas, do glava. Poboljšat ćemo se jer gore ne može, ali ipak u Ligi nacija je drugačije jer su u pitanju najbolje reprezentacije.”

PONAVLJA SVE JE NA NAMA

"Riječ je o odličnoj ekipi, Slovenija ima niz dobrih igrača. Iličić je prva zvijezda i sjajno igra u Atalanti, ali sve je na nama", rekao je Dejan Lovren.









”Moramo dovršiti kvalifikacije pa se pripremati za Euro jer ništa nas više ne može iznenaditi. Počele su kvalifikacije za SP, a Euro nije odigran.”

”Sretan sam što se vratio Šime Vrsaljko jer je važna karika i dobri duh naše reprezentacije. Nadam se njegovu ostanku još nekoliko godina”, zaključio je Lovren.