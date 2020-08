ISKORISTIO SLOVENČEVO ODUSTAJANJE! Daniel Martinez osvojio Criterium Dauphine

Autor: HINA

Odustajanje slovenskog biciklista Primoža Rogliča (Jumbo Visma), koji je bio vodeći u ukupnom poretku uoči nedjeljne završne etape utrke Criterium Dauphine, iskoristio je Kolumbijac Daniel Martinez (EF Pro Cycling), koji je odličnom vožnjom u brdima Megevea skupio više od pola minute prednosti u odnosu Francuze Pinota i Martina, te je tako pobijedio na utrci koja je glavna provjera uoči Tour de Francea.

Biciklisti su u zadnjoj etapi morali svladati osam kategoriziranih uspona, a Daniel Martinez je osvojio drugo mjesto, iza Amerikanca Seppa Kussa (Jumbo-Visma), dok je treći na cilj došao odlični 21-godišnji Slovenac Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

U ukupnom poretku Daniel Martinez je u odnosu na Thibauta Pinota (Groupama-FDJ) ostvario 29 sekundi prednosti, a na trećoj poziciji završio je Guillaume Martin (Cofidis) sa 41 sekundom zaostatka.

Najbolji slovenski biciklist Primož Roglič pao je tijekom subotnje etape, ali je unatoč brojnim ogrebotinama došao do cilja. No, u nedjelju, uoči završne etape, njegova momčad Jumbo-Visma objavila je da odustaje. To je razuman potez budući da je Roglič jedan od glavnih favorita za ukupnu pobjedu na Tour de Franceu, koji je na rasporedu od 29. kolovoza do 20. rujna.