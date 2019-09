IPAK PORAZ: Benčić izbacila Donnu Vekić i plasirala se u polufinale US Opena

Hrvatska tenisalica Donna Vekić ipak nije uspjela plasirati se u polufinale US Opena. Bolja od nje je je bila švicarska tenisačica Belinda Benčić sa 7:6 i 6:3.

Susret je bio izjednačen do 5 gema kada je naša tenisačica uspjela uzeti servis švicarskoj tenisačici. No Benčić odmah nakon uzvraća i uzima servis našoj tenisačici pa se krenulo u tie break gdje se bolje snašla Benčić te uzima prvo set sa 7:6.

I drugom setu Vekić se drži, ali ipak gubi gem kod rezultata 3:3. Benčić je u vodstvu, uzima svoj servis za 5:3 te ponovno servis Vekić za potvrdu pobjede i plasman u polufinale US Opena.

A maiden Grand Slam semifinal!@BelindaBencic gets past Vekic and it’s all joy on court…#USOpen pic.twitter.com/Jzq6Gqp2tc

— US Open Tennis (@usopen) 4. rujna 2019.