INTIMNA PRIČA BRATIĆA POKOJNOG DUBRAVKA PAVLIČIĆA: “Ti sad šuti, ja pričam – ozbiljno sam bolestan”!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Svi se sjećamo Dubravka Pavličića. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dubravko Pavličić umro je nakon duge i teške bolesti u 45. godini (4. travnja 2012.)

Bio je član slavne čileanske generacije 1987., kada je s juniorskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio naslov svjetskog prvaka.

Dubravko Pavličić rođen je 28. studenoga 1967. godine u Zagrebu, a u klupskoj je karijeri branio boje Radnika, Dinama, Rijeke, Herculesa, Salamance i Ferrola.

Za hrvatsku je nogometnu reprezentaciju nastupio ukupno 22 puta, uključujući i pet utakmica na kvalifikacijskom putu do Europskog prvenstva 1996. godine, a dva je puta zaigrao i na samoj europskoj smotri najboljih, protiv Turske i Portugala.

Pavličić je posebno dubok trag ostavio u Alicanteu, gdje jedan od ulaza na tamošnji stadion nosi njegovo ime. Dudo je odigrao 86 utakmica u dresu Rijeke u Prvoj HNL i Kupu Hrvatske.

Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju odigrao je 22 utakmice u razdoblju od 1992. do 1997. godine. Bio je sudionik Europskog prvenstva 1996. u Engleskoj. Tada je, u prvoj utakmici skupine D protiv Turske, ušao u 89. minuti umjesto Davora Šukera, protiv Danske nije igrao, a protiv Portugala (izgubili 0-3) je odigrao cijeli susret.

Posljednji ispraćaj bio je u u Alicanteu gdje je živio.

“Pavličić je bio miran, tih, nekako samozatajan. Njegova karijera nije se razvila putem koji je trebala, bio je izuzetno kvalitetan igrač. Javili su mi u sedam ujutro da je umro, baš me stresla ta vijest – rekao je Štimac koji je s njim igrao u Čileu. U Herculesu mu je suigrač bio i Janko Janković: – To je veliki šok za mene i moju obitelj. S Dudom sam bio veliki prijatelj dugo godina. Do zadnjeg se trenutka borio, svi smo izgubili velikog čovjeka”, rekao je njegov suigrač Janković.

Dudo je prije svega bio veliki dinamovac i navijač Hrvatske. Sa 15 godina pobjegao je od kuće i otputovao vlakom u Beograd da bi drukao za Modre u finalu Kupa Jugoslavije protiv Sarajeva. U posljednjim mjesecima života pratio je na televiziji svaki imalo značajniji Dinamov nastup. Pobjede nad Helsinkijem i Malmöom u kvalifikacijama za Ligu prvaka vraćale su mu radost u borbi s teškom bolešću…

Sve to nam veli poznati odvjetnik, Saša Pavličić-Bekić, bratić koji je ponajviše od obitelji kontaktirao s njim.

“Imao je 13 godina kad smo bili na utakmici Dinamo – Partizan. Postojala je kraj stadiona mala kladionica. Htio sam uplatiti da će biti 5:1. Nije mi dao. Na kraju se dogodio upravo taj rezultat. Počeo sam gundžati, a Dubravko mi je opalio šamarčinu. I rekao: ‘Budi sretan što je Dinamo pobijedio, to je važno, pusti novac’. Tako je on doživljavao modri klub. Često sam se toga prisjećao”.

Saša Pavličić njeguje uspomene prema svom bratiću, njegove su riječi teške i iskrene:









“Deset godina je prošlo od kad me njegova supruga Višnja nazvala u 5 ujutro iz Elchea. Suze, bijes, očaj…svih nas u Zagrebu. No, najviše sam isplakao suza taj dan u Sinju mjesec prije njegovog odlaska. Čekam raspravu, on zove i veli da je bio u pogrebnom poduzeću sve srediti da se ne gubi vrijeme. To saznanje da je on svjestan svega i ta njegova mentalna snaga je nešto najgore kaj sam doživio. Njegov ispraćaj u Alicanteu kad je valjda cijeli grad došao i gradonacelnik, bio je samo kruna svega kaj je on bio. Deset godina je prošlo i sve čekam kad će doći ono “vrijeme liječi sve rane”…

Priča pokojnog Dubravka Pavličića je veličanstvena…

Na pripremama za europsku smotru 1996. u Engleskoj izbornik Miroslav Blažević inzistirao je da dugokosi Pavličić i Elvis Brajković ošišaju kosu: “A zašto to ne tražite od Bobana?”, pobunio se Pavličić. “Kad budeš Boban, nećeš ni ti morati!”, u svom stilu odgovorio mu je Ćiro. Sljedećeg jutra Pavličić se pojavio obrijan na nulericu i stao pokraj Igora Pamića. “Kad već nisam Boban, barem mogu biti Pamić!”, kazao je Dubravko.









Kao visoki obrambeni igrač nije se libio često kretati u napad i za obrambenog igrača bio je neobično efikasan. U klupskim uspomenama legendarni su njegovi pogoci za Hercules protiv Barcelone zbog kojih je katalonski gigant ostao bez naslova prvaka. Dvaput je zabio jakoj Barceloni sa Ronaldom, Figom, Guardiolom, Stoičkovom, Figom…

Saša Pavličić-Bekić nam objašnjava:

“On je znao biti igrač mjeseca 2000. godine u španjolskoj Primeri kraj svih onih veličina što su tada nastupali u Realu i Barceloni. Bilo je to drugačije vrijeme, nije bilo toliko interneta, društvenih mreža, podataka i povezanosti, danas o svakome igraču znate svaki njegov potez. Pavličić je u Španjolskoj sjajio. Pa, on je jedini Hrvat koji je Barceloni zabio dva gola na Camp Nou”.

Nakon sjajne igračke karijere u Španjolskoj je ostao i živjeti, podizati svoju obitelj s troje djece, suprugom i djecom, Teom, Tinom i Lukom.

Preminuo je nakon duge i teške bolesti u bolnici u španjolskom gradu Elcheu, od raka gušterače, u 45. godini, 4. travnja 2012. godine. Posljednji ispraćaj Dubravka Pavličića bio je 6. travnja 2012. godine na krematoriju u Alicanteu a dio pepela su, prema njegovoj želji paraglajderi, njegovi prijatelji, rasuli u Sredozemno more. Pavličić je bio doporvak Španjolske u paraglajdingu. Na utakmici njegova bivšeg kluba Hérculesa protiv Girone istoga dana susret je počeo minutom šutnje, a gledatelji su u petoj minuti, simbolički se prisjećajući njegovih nastupa u plavo-bijelom dresu s brojem pet, ustali sa sjedala i ovacijama mu odali počast skandirajući njegovo ime i prezime. Njemu u spomen ulaz broj pet stadiona Estadio José Rico Pérez u Alicanteu nosi ime Dubravko Pavličić.

Prisjeća se njegov bratić Saša Pavličić-Bekić neugodnog trenutka kada se saznalo za bolest:

“On je mene nazvao i rekao – Sad ja pričam a ti šutiš. Rekao mi je da je ozbiljno bolestan i da sad kući to ide reći supruzi. Morate znati, on je sam sebi organizirao sprovod. Sam je otišao u krematorij i u ostale potrebne službe, da se njegova supruga, djeca rodbina ne bi morala baviti s tim neugodnim poslom. Cijeli grad, Alicante mu je došao na sprovod, plakali su i gradonačelnik i župan, zaista je bio omiljen”.

Neka počiva u miru dragi naš Dubravko!