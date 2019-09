INDIJA IZNENADILA PRVAKE AZIJE: Štimac napravio senzaciju na gostovanju

Reprezentacija Indije,koju vodi naš bivši izbornik Igor Štimac, napravila je senzaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Oni su na gostovanju kod aktualnog prvaka Azije, Katra, odigrali neriješeno 0:0.

Katar je imao apsolutnu dominaciju, uputio čak 28 udaraca, od čega 13 u okvir, no lopta nije htjela u gol. Štimac je u drugom kolu tako stigao do prvog boda nakon što je u prvom kolu kod kuće izgubio od Omana 1:2. Štimac je na konferenciji na novinare prokomentirao utakmicu s Katrom, ali se dotaknuo i kritika na račun svoje momčadi.

Only 4 teams haven’t conceded Vs Qatar in 2019. Brazil, Argentina, Colombia and now India… Historic result!!! #QATIND pic.twitter.com/fwfeD6TqBb

— Naiz_Nair (@Pravin_Naiz) September 10, 2019