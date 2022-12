‘IMALI SMO TEŠKIH RAZDOBLJA, ALI OD SREĆE PIJEM RAKIJU’! ‘Evo zašto vjerujem u Hrvatsku na ovom Mundijalu, jedna stvar je baš nevjerojatna’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Jeste i sada pili apaurine”? Zaskočili smo našeg nogometnog komentatora, pričljivog trenera Iliju Lončarevića. Jer, govorio nam je nakon utakmice proptiv Belgije da je po kuži tražio sedative i nije ih našao…

„Ne, sad pijem rakiju. Zadnji puta protiv Belgije sam tražio apaurine, ali ih nisam našao”! Odgovorio nam je Ilija.

Osjetio se sretan ton u njegovom glasu. Odmah smo ga pitali jel’ se bojao prije jedanaesteraca…





‘Ne mogu oni prevariti Livakovića’

„Ne bih volio da me netko krivo shvati, kamoli krasni ljudi kao što su Japanci. Ali, Japanci nemaju taj nogometni mentalni sklop da prevare jednog takvog vratara kao što je Livaković. Vjerovali mi ili ne, bio sam gotovo pa uvjeren da ćemo dobiti. Više sam se bojao da naši ne promašuju, znao sam da će Livaković braniti sve redom. I tako je bilo, eto”…

Kako to mislite, Japanci nemaju taj mentalni sklop?

„Oni pristupaju krucijalnim stvarima srcem, a tu je potrebna hladna glava. Nismo ni mi drugačiji, ali smo ipak iskusniji. Postali smo velemajstori jedanaesteraca”.

Kako vam se činila utakmica?

„Biti ću iskren do bola. Imali smo dobrih razdoblja, ali i jako teških, pa i loših, Japan se predstavio u sjajnom izdanju. Kolika upornost i predanost, čak ih je i lijepo gledati u tom zanosu. No, i kada smo bili dobri a i kada smo bili loši održali smo ono što je najbitnije. Bili smo momčad. U svakom trenutku. I to nas je izvuklo. Ovakve utakmice izvlači kompletna momčad. I kada su izvršene sve one brojne, maksimalne izmjene, i dalje smo imali balans momčadi”.

Utakmicu je završila neka druga Hrvatska?









„ I nije bila lošija od one prethodne. U jednom trenutku sam supruzi rekao da bih promijenio svih pet igrača ispred zadnjeg veznog. Malo sam karikirao. Ali, te su izmjene bile nasušna potreba. Pa, i Japanci su mijenjali, ljudi su na obje strane padali od umora. I nisu razočarali ovi uvedeni. Da je bilo malo sreće, da Majer nije pucao desnom nego lijevom ne bi bilo ni jedanaesteraca. Nema veze. Bitno je da smo među osam najboljih na svijetu. I protiv Belgije smo morali ranije mijenjati, sjećate da s vam vam to rekao. Pa, mi imamo širinu i ne treba se bojati.

I kada su te izmjene bile napravljene i dalje smo bili momčad. To je ono najbitnije. Razumijete li me”? Ako nam dođe Brazil?

„Nije bitno tko dolazi. Saslušajte me, Japan je odigrao maksimalno, najviše što može. A mi nismo. Mi imamo nevjerojatan prostor za napredak. Imamo momčad, širinu, danas smo to shvatili. Ovo je bila zahtjevna utakmica, nevjerojatno naporna. Nije se krucijalno griješilo. Ovakvu utakmicu determinira jedna kobna greška, mi je nismo imali. Nisu ni Japanci, očito. Ali, mi smo imali golmana. Koji je, ne znam zašto, bio na meti kritika zbog utakmica u skupinama. Pa, što je on to loše napravio da bi ga se toliko pljuvalo. Dečko je sjajan golman, skroman, usredotočen. On je to morao sam rješiti, baš zbog omalovažavanja. Eto, tako ja na to gledam”!