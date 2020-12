IMA I TOGA: Srbin psovao Srbinu srpsku majku!

Sportaši i(li) treneri iz iste zemlje ponekad ne mogu naći zajednički jezik kada se sretnu daleko od domovine, a jedan takav primjer stiže iz Izraela, gdje su se ‘zakačila’ dvojica Srbina, napadač Maccabi Tel Aviva Aleksandar Pešić i trener Beitara iz Jeruzalema Slobodan Drapić.

Epizodu koja ga je jako neugodno iznenadila prepričao je Pešić, opisujući što se dogodilo u razgovoru za srpski Mozzart Sport.

‘Već sam puno toga doživio u karijeri, ali to kako se ponašao taj gospodin, to još nisam. Blago rečeno, sve mi je to bilo čudno. Prilikom jedne situacije netko od naših ili njihovih igrača je ostao ležati. Izbacili su loptu, ja sam kasnije poštivao ‘fair play’ i gurnuo sam loptu u gol-aut. Još sam rekao njihovim stoperima da ih neću napasti prilikom prva dva ili tri dodavanja. Htio sam biti pasivan i još ispoštivati ‘fair play’, ali čini mi se da taj gospodin to nije shvatio’, iznio je srpski napadač u dresu Maccabija tijek zbivanja.

‘Kada sam izbacio spomenutu loptu, on se počeo derati i psovati me. To što je on meni rekao, to ne bi pas maslom… Ma, katastrofa. Čuo sam ga kako viče j…. li ti sve po spisku. Poslije mi je psovao sestru, i pazite sad ovo, srpsku majku, a riječ je o Srbinu. Kao da se čovjek stidi što je Srbin. To je nevjerojatno, zar da mi psuje majku? I to srpsku. Krenuo sam prema njemu da se obračunamo i da vidim što hoće, u čemu je problem. Stigao je i naš pomoćni trener koji je također Srbin. Objasnio mu je da je to sramota. Na praznom stadionu bila su trojica naših državljana. Naš pomoćni trener, taj gospodin i ja. Još sam u šoku što mi se dogodilo’, dodao je Pešić.

‘Znam da se može svašta reći u žaru borbe, dok traje utakmica. Imao sam sličnu situaciju kada sam igrao za Jagodinu, ušao sam u verbalni konflikt s Markom Nikolićem. Međutim, poslije utakmice smo jedan drugome pružili ruku. Ovo je nešto sasvim drugačije. Oprostio bih mu da mi je rekao ‘kretenu, idiote, majmune’… Takve kvalifikacije se događaju, ali… Poslije utakmice sam pričao s nekim ljudima iz kluba, izraelskim novinarima. Pitali su me bih li se pomirio sa tim čovjekom. Odgovorio sam da nemamo o čemu pričati’, istaknuo je Maccabijev srpski napadač o priči koja ga je jako neugodno iznenadila.