IMA 88 GODINA I JOŠ BRANI! Nevjerojatni djedica: ‘U zadnje vrijeme postajem sve sporiji!’

Nesvakidašnja priča dolazi iz Walesa.

Naime, u jednom lokalnom klubu golman ima čak 88 godina, a da stvar bude zanimljivija, on sada igra s unucima svojih prvih suigrača.

Vratar se zove Alan Camsell, a brani boje Penrhyna, nogometnog kluba iz Llandudna, jednog manjeg naselja u Walesu.

Alan Camsell is an 88 year-old goalkeeper who still plays for his local side, Penrhyn Bay Stollers FC.

🗣️ “Lately I’ve realised I’m getting a bit slow, the ball’s past me when I’m still diving. So what? It’s only fun.”

The beautiful game ❤️ pic.twitter.com/Uj2fBMkpI7

