IGRAO ZA EUROPSKOG VELIKANA, SAD JE HRVATSKI DRUGOLIGAŠ! Bivša zvijezda Hajduka i Rijeke dočekala ‘kapitalca’, usporedio ga s Olmom

Hrvatska drugoligaška konkurencija je ove sezone dosta napeta, sada i u borbi za vrh u SuperSport Prvoj nogometnoj ligi u kojoj su se Rudešu približili Vukovar 1991 i Cibalia, a zanimljivo je i niže u poretku. U tom društvu, u Croatiji iz Zmijavaca predstavili su zvučno pojačanje kojem je tek 18 godina.

U Zmijavce je došao Bunya Alemanji, 18-godišnji napadač rođen u Njemačkoj, u Brettenu, mladić koji ima englesko državljanstvo, a korijeni su mu iz Kameruna. Riječ je o igraču sa zvučnim iskustvom do sada u karijeri s obzirom na to da je od 2020. do lani bio član Rome, igrajući u mlađim dobnim kategorijama velikana iz glavnog talijanskog grada.

Predstavio ga poznati bivši igrač

Na predstavljanju novog igrača Croatije, 18-godišnjeg napadača dočekao je i Igor Musa, veliki dugogodišnji hrvatski prvoligaški igrač, sa sjajnim učinkom u dresu Rijeke, a kasnije i u Hajduku. Musa je danas sportski direktor kluba iz Zmijavaca, a kako piše Slobodna Dalmacija, s novim Croatijinim igračem povukao je usporedbu s Danijem Olmom i sa Španjolčevim svojedobnim dolaskom u zagrebački Dinamo.

Po Musinom uvjerenju, radi se o najvećem transferu nekog mladog nogometaša u hrvatski klub nakon što je Olmo u ljeto 2014. prešao iz mlade momčadi Barcelone među zagrebačke Plave.

Croatia iz Zmijavaca očekuje prvi nastup svojeg novog napadača već u dolazećoj utakmici protiv Cibalije. Riječ je o susretu 23. kola SuperSport Prve NL u kojoj će klub iz Zmijavaca gostovati u Vinkovcima.

S mladim napadačem u svojim redovima, Croatia će do kraja sezone kao glavni cilj imati ostanak u drugoligaškoj konkurenciji. Klub iz Zmijavaca trenutno je na devetom mjestu u gužvi u donjem dijelu ljestvice, s dva boda više od Kustošije koja je na 10. poziciji i četiri boda prednosti pred 11-plasiranim BSK-om.

Na dnu ljestvice je Hrvatski dragovoljac koji ima šest bodova manje od pretposljednjeg BSK-a. Do kraja sezone ostalo je još 11 kola, a Croatijin cilj jest izbjegavanje pretposljednjeg mjesta koje vodi u dodatne kvalifikacije za ostanak u drugoligaškom društvu.