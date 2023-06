Igrao u Ligi prvaka i masno zarađivao, a danas jedva preživljava: ‘Nisam mogao bez alkohola i izlazaka’

Mnogi nogometaši za vrijeme karijere upoznaju i izazove koji ih vrebaju izvan terena, a jedna takva priča vodila je u duboki pad igrača koji je s 20 godina u dresu Chelseaja obećavao jako puno, s nastupom i u Ligi prvaka dok je bio jako mlad.

Svoju priču je za Daily Mail približio Jacob Mellis, nekada talentirani engleski nogometaš kojem su danas 32 godine, a našao se u situaciji da jedva preživljava.

Kako je približio engleski list, Mellis je danas gotovo bez ičega. Ostao je bez kuće, nema auto, nema izvora za život, a snalazi se na način da za provođenje noći mora za smještaj moliti prijatelje, krećući se tako od jednog do drugog koji bi ga htio primiti, i tako iz dana u dan.

‘Svakog dana o tom razmišljam, gledam gdje bih tog dana bio”, opisao je Mellis situaciju u kojoj se našao.

“Imam obitelj, ali ne bih volio ovisiti o njima. Želim se snaći sam, no sve ide teško”, dodao je nogometaš koji je jako mlad zarađivao na način kako bi mnogi mogli samo poželjeti.

