‘IGRAO SAM S LJUDIMA KOJI IMAJU PIŠTOLJE U TORBI’! Bivši Dinamovac šokirao: ‘Pa ta djeca se drogiraju već s 13 godina’!

Jedan od igrača koji je ostavio trag u Dinamu, sigurno je omaleni Argentinac Luis Ibanez, koji je uspješno nosio i dres drugog velikog kluba iz regije Crvene zvezde.

Lucho trenutno igra za Grafičar, koji je Zvezdina filijala, a ako se nečeg sjećamo iz njegovog perioda u Dinamu je velika trka i zalaganje po lijevoj strani, kojom je kupio sve navijače gdje god da je igrao.

Sada već 34-godišnji Ibanez gostovao je u popularnom podcastu ‘Alesto’, Aleksandra Stojanovića, u kojem je opisao odrastanje u argentinskom gradu Morenu, koji je ogrizao u kriminal i drogu, ali i dalje vrvi neizmjernim neotkrivenim talentima.

Teško djetinjstvo

“U gradu u kojem sam odrastao još uvijek nema asfalta. Živio sam u jednom veoma opasnom kvartu iz kojega moj tata i dalje ne želi otići. Njemu sam renovirao cijelu kuću, on još živi ondje. Tamo ne može ući bilo tko. Ja sam dosta radio. Nije da nije bilo hrane na stolu, moj je otac stalno radio. Radio je i navečer i popodne, dolazio bi u sedam ujutro, spavao do tri popodne pa opet odlazio na posao”, započeo je svoju priču Ibanez pa nastavio:

“Ja sam igrao nogomet i također radio. S 10 ili 12 godina kosio sam travu susjedima, a s 14 sam počeo raditi dostave za jednu pizzeriju. Sa 16 sam prodavao ruže na ulici, tu sam zaradio mnogo novca”, govori Lucho i otkriva kako se maknuo s ulice:

“Jedan trener iz Boce Juniors uhvatio me dok sam prodavao cvijeće na ulici, pitao me što radim tu. Nakon toga su mi povećali svotu, klub mi je davao više i zabranio mi je rad na ulici”, otkrio je Luis Ibanez.

Identical goals by Luis "Lucho" Ibanez and Ivan Milićević! Every good left back needs to have little bit of luck!😜

Credits to: @PrvaHrvLiga https://t.co/hTbl15neY5 pic.twitter.com/lLfiMXC7Qk









— Everything About HNL (@AboutHnl) October 20, 2021