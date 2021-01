IGRAČI NE ŽELE U LIVERPOOL? I za to postoji objašnjenje! Jedan je čovjek to vrlo jasno objasnio

Autor: N.M.

Liverpool, Jurgen Klopp i igranje na velikoj na sceni, čini se idealno za dolazak igrača na Anfield. No čini se da to baš i nije tako. Redsi naime imaju od samog početka velikih problema s ozljedama. Posebno se to odnosi na obrambenu liniju gdje su ostali bez najboljeg od svih stopera Virgila van Dijka do kraja sezone, a ozlijeđeni su Joe Gomez i Joel Matip.

Nogometni novinar i stručnjak za transfere Fabrizio Romano objasnio je zašto brojni igrači ne žele potpisati za aktualnog engleskog prvaka.

“Puno igrača ne želi u Liverpool i odigrati samo pet, šest, sedam utakmice, prije nego se velika imena oporave od ozljeda. Tada bi bili na klupi cijelu sezonu ili više”, objasnio je Romano pa dodao:

“U ovom trenutku Liverpool je ima jasnu ideju: ‘Možemo ostati s ovom momčadi. Ako bude prilika za kupnju, OK. Ako ne, ostajemo s ovim igračima.”

No ove riječi nisu razlog da Redsi i Jurgen Klopp ne rade na pokušaju dovođenja pojačanja do kraja siječnja. Koliko će i hoće li u tome uspjeti saznat ćemo do kraja mjeseca.