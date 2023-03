IGRAČI CIBONE ZAPOČELI ŠTRAJK!?: Klub nije ispunio dogovor, igrači i dalje čekaju plaće

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Činilo se kako je situacija s Cibonom i isplatom plaća igračima smirila, ali sve je to bio privid. Momčad čeka jako važna utakmica ABA lige protiv Cedevite preko koje mogu izboriti playoff.

Situacija je vrlo jednostavna. Nakon što je momčad dala klubu ultimatum do konca veljače za isplatu zaostalih plaća, pa je postignut dogovor da će se igračima platiti jedna plaća, a da druga stiže tijekom ožujka, pa bi se kroz travanj, svibanj i lipanj uhvatio kontinuitet isplata.

No to se nije dogodilo. Naime, ona prva plaća koju su dogovorili igrači, isplaćena je u dva dijela, s time da ukupna vrijednost oba dijela nije dosegla iznos cijele jedne plaće prenose Sportske novosti.





Sramota kluba

Tu je i još jedan problem. U međuvremenu nije dobiveno niti jedno jamstvo kako bi do konca tekućeg mjeseca na račune igrača mogla sjesti i druga dogovorena plaća.

Nakon serije razgovora svlačionica je odlučila da u srijedu neće trenirati. Hoće li to biti samo jedan trening upozorenja, ili će se sve pretvoriti u puno ozbiljniji štrajk.

Teško da će se ići u potpuni štrajk jer su i sami igrači svjesni da su na korak do playoffa i samim time to bi bio veliki uspjeh i za same igrače. Inače, navijači Cibone organizirano busom putuju do Ljubljane kako bi podržali momčad. Hoće li se igrati utakmica znat ćemo do petka.