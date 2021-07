IGRAČ KOJI JE POČINIO GNJUSAN ZLOČIN JADAO SE MEDIJIMA: ‘Zašto me se nikad ne sjete na Dan vratara?’

Autor: G.I.Š.

Jedna od bizarnijih priča u nogometu je ona bivšeg brazilskog vratara Brune Fernandesa Souze (36) koji je na izuzetno okrutan način ubio svoju tadašnju djevojku 2010. godine, te je bio osuđen na 22. godine zatvora.

Souza je svoju trudnu djevojku Elizu Samudio 2010. godine ubio te je njenim tijelom nahranio pse, no u Brazilu je odležao samo sedam godina i na slobodu je bio pušten 2017. godine.

Po izlasku iz zatvora Souza se vratio među vratnice, no ta avantura je kratko trajala, te sada radi na burzi i pokušava živjeti normalan život.

Despite being convicted of a heinous murder, Brazilian soccer goalie Bruno Fernandes de Souza has a new team. https://t.co/DAZYVSXG4y pic.twitter.com/VpXy12caWL — NESN (@NESN) March 14, 2017

Zamjera bivšim klubovima

Kada je počinio ubojstvo Suza je bio vratar Flamenga, te se požalio u medijima kako ga se nitko od bivši klubova nije sjetio na “Dan vratara”.









“Tužan sam što nikad nisu objavili moju fotografiju na “Dan vratara” (14. travnja). Uznemirava me bez obzira na to što se događalo u mom privatnom životu. Sud me osudio, bio sam u zatvoru, a u Brazilu ne postoji doživotna kazna”, jadao se Bruno.

Osuđen je na 22 godine zatvora zbog ubojstva. U zatvoru je proveo nešto manje od sedam, pušten je u veljači 2017. godine.

“Dogodilo se što se dogodilo. Pogriješio sam ozbiljno, ali greške se događaju. Nisam loša osoba i ljudi mi pokušavaju uništiti život zbog jedne pogreške. Molim Boga za oprost kako bih mogao nastaviti karijeru”, rekao je Bruno nakon izlaska iz zatvora.