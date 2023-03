(VIDEO) IGRAČ IZ INCIDENTA S HRVATIMA DIVLJAO U SRBIJI! Udario protivnika, totalna eskalacija, umiješao se slavni trener

Kad igraju Crvena zvezda i Partizan uvijek je jako napeto na tribinama. Često ima i vrijeđanja različitog tipa, kao što je na svojoj koži osjetio trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović, a nakon što su se rivali iz glavnog grada Srbije jučer sreli u regionalnoj ABA ligi, više se pričalo o jednom ružnom događaju s parketa.

Izazvao ga je Mathias Lessort, 27-godišnji francuski centar koji igra za Partizan. Njegova momčad je slavila na domaćem parketu, bilo je 92:81 u utakmici 21. kola, a tek što je susret završio, Lessort je nasrnuo na protivničkog igrača Filipa Petruševa i zamalo je izazvao teži sukob.

Francuz je prvo krenuo prema srpskom igraču u dresu Crvene zvezde, a onda ga je i udario, izazivajući reakciju u kojoj je prema njemu skočio njegov trener, legendarni Željko Obradović, koji se prije početka prošle sezone vratio u Partizan.

Napad francuskog centra pogledajte – ovdje.

Poslije utakmice, Željko Obradović je u svojoj reakciji uputio javnu ispriku zbog ponašanja igrača njegove momčadi. Što je Lessorta izazvalo da krene u napad, Obradović nije znao pa o tome nije pričao.

Mathias Lessort pushed, hit & shoved Filip Petrusev in the closing seconds of the derby between Partizan & Crvena Zvezda.

Zeljko Obradovic praised the Frenchman while denouncing his behavior, whereas Dusko Ivanovic made a rather surprising statement ⤵️https://t.co/SZqCVOZhyO

— BasketNews (@BasketNews_com) March 13, 2023