IGOR TUDOR U NEGATIVNOJ SERIJI S MARSEILLEOM: ‘Nogomet ponekad nije pošten’

Igor Tudor ove sezone pomalo iznenađujuće preuzeo je jedan od legendarnih francuskih klubova Olympique iz Marseillea, a od samih početaka rad hrvatskog trenera bio je pod posebnim povećalom.

Odmah čim je preuzeo klupu Tudor je uspostavio rigorozan režim, koji nije odgovarao zvijezdama Marseillea, ali rezultati su išli na ruku našem treneru.

Olympique je zabilježio najbolji ulazak u sezonu u povijesti Ligue 1, ali sada je klub iz Marseillea povezao tri ligaška poraza za redom, a ovaj zadnji domaći protiv Lensa nije dobro legao našem treneru.

Marseille manager Igor Tudor after the 1-0 defeat to Lens on Saturday:

“Sometimes football is unfair, and that was the case tonight. If any team deserved to win, I think it was ours. I told the boys not to be sad, I’m proud of them.”https://t.co/0cWlEy9CEU

— Get French Football News (@GFFN) October 23, 2022