IGOR BIŠĆAN POTVRDIO NOVI KURS DINAMA! Znakovito je ono što je izjavio o pojačanjima

Nakon što je prvenstvo potvrđeno, Dinamo ima vremena za složiti momčad, koja će se natjecati u pretkvalifikacijama Lige prvaka, a i nadolazeće prvenstvo 2023./24. biti će jako bitno za ‘Modre’.

Dinamo će u sezoni europskoj sezoni 2024./25. najvjerojatnije dobiti izravan plasman u Ligu prvaka, ali prije toga moraju osvojiti prvenstvo, što će vjerojatno biti dosta izazovno.

Trener ‘Plavih’ Igor Bišćan je za Dnevnik Nove TV otkrio kako Dinamo stoji što se tiče ulaznih, ali i izlaznih transfera, među kojima se najviše spominju oni Livakovića, Šutala i Petkovića.

Nećemo opteretiti klub

“Ne bih rekao da je to znak da odlaze iz Dinama, nemam takve informacije, niti razmišljam na taj način. Ako se dogodi da oni ostaju, onda će se ozbiljno pristupiti razgovoru o novom ugovoru. To su A reprezentativci, stožerni igrači Dinama, kapetani moje momčadi, zaslužili su da se o njihovoj budućnosti ozbiljno razmišlja u kontekstu Dinama”, rekao je Bišćan u kontekstu odlaska Livakovića i Petkovića i dolaska novih igrača te najavio kako će se ‘Modri’ postaviti u ljetnom ‘mercatu’.

🔴🔴🔴Dinamo Zagreb manager Igor Biscan on Dominik Livakovic's contract amid Manchester United interest👇👇

“If there are offers that are good for the club and the players, then there are usually departures, that’s how it’s always been and that’s how it is now."#ManUtd #MUFC pic.twitter.com/LxSOvTRJZc

— MUMU Football (@MUMUfootball) May 11, 2023