IGOR BIŠĆAN NAJAVIO GOSTOVANJE U OSIJEKU: ‘Očekujem zahtjevnu utakmicu, jer oni su u borbi za Europi’

Autor: Gordan Ivan Šojat

U nedjelju od 17 sati na Gradskom vrtu u Osijeku igra se derbi 33. kola SuperSport HNL-a između Osijeka i Dinama, u kojem će Stjepan Tomas pokušati nastaviti niz pobjeda od kada je preuzeo klupu bijelo-plavih, dok Dinamo dolazi rasterećen, jer je u prošlom kolu potvrdio navi naslov prvaka hrvatske.

U najavi pred gostovanje u Osijeku Igor Bišćan već lagano gleda prema sljedećoj sezoni, ali će modri učiniti sve ne bi li osvojili bodove i na ovom teškom gostovanju.

“Očekujem zahtjevnu utakmicu u svakom slučaju jer oni su u borbi za Europi. S dva pozitivna rezultata podignuli su samopouzdanje i vratili se na razinu na kojoj su bili prije. Znali smo da rezultati koji su prethodili ovim zadnjim utakmicama nisu bili u skladu s kvalitetom igrača”, rekao je trener Dinama u najavi gostovanja.





Fokus na igru

“Dolaskom novog trenera sad su došli i rezultati, dočekuje nas ekipa u uzlaznoj putanji, koja ima veliki motiv, bit će zanimljiva utakmica, ali vjerujem da ćemo i mi doprinijeti da utakmica bude kvalitetna i da ćemo osvojiti tri boda”, rekao je Bišćan i nastavio:

“Fokusiramo se još više na nas i našu igru, Dinamo treba biti taj kojega će se više pitati u svakoj utakmici u HNL-u, uz dužno poštovanje svima. Sad kad smo osvojili naslov, u lakšoj smo situaciji, i možemo isprobati neke igrače i stvari, to ćemo i raditi, ali ono osnovno, ozbiljnost i težnja boljoj igri, to ostaje prisutno, jer Dinamo to traži, naši navijači to traže i mi ćemo se nastaviti tako ponašati. Uvijek imamo maksimalne zahtjeve, tako ćemo i izaći u Osijeku”.

Na ovom gostovanju Dinamo ne može računati na Theophila i Perića, ali komotna situacija dozvoljava neke eksperimente Bišćana sa sastavom.

“Imat ćemo nekoliko novih igrača u prvih 11 i još nekoliko njih će dobiti minutažu. Mislim da je to dobro, u situaciji smo da si to moramo priuštiti, u ovih nekoliko utakmica puno će igrača dobiti minutažu, želimo do kraja sezone imati što bolju sliku momčadi uoči priprema”, zaključio je Bišćan.