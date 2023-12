Igor Bišćan ekspresno ostao bez posla, smijenjen je brže nego u Dinamu

Igor Bišćan (45) nije se dugo zadržao na novom poslu, prvom nakon onog na klupi zagrebačkog Dinama. Naime, hrvatski stručnjak više nije trener saudijskog Al-Shababa, te je smijenjen nakon svega dva mjeseca.

Bišćan je u Dinamu smijenjen nakon ispadanja od AEK-a u borbi za Ligu prvaka, nakon svega četiri mjeseca, a službeno je klupu Al-Shababa preuzeo 18. listopada. U kratkom mandatu u Rijadu upisao je tri pobjede, pet poraza i tri remija u 11 utakmica na klupi.

A sve je za Bišćana krenulo jako dobro, ostvarila je njegova momčad tri pobjede u prve četiri utakmice, a pritom su pobijedili i favorizirani Al-Ahli (1:0), ali nakon slabe serije od pet uzastopnih utakmica bez pobjede, u kojima su upisana svega dva remija, Bišćanu ‘nije bilo spasa’.

Igor Bišćan’s 68-day stint at Al Shabab comes to an end with a record of 11 games:

✅ 3 wins

🟰 3 draws

❌ 5 defeats

⚽️ 11 goals scored

🚫 14 goals conceded

💯 36.4% success rate.

🔻 Eliminated from King’s Cup

🔻 Currently 13th in SPL with 18 points, just 2 points above the… pic.twitter.com/MH2mfToCvV

— Saudi League BUZZ (@SaudiLeagueBuzz) December 26, 2023