‘Baš me je iznervirao taj lik!’ Emotivni Dalić: Poludio sam, a za Petkovića ću reći da je za Real’!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Dan nakon velike pobjede hrvatske reprezentacije u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske u Rotterdamu, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić obratio se naciji, dakako u zadovoljnom tonu…

Zlatko Dalić bio je pun ponosa.

“Nakon ovakve utakmice puno smo se potrošili. Ligu nacija smo smatrali svojim lošijim natjecanjem ili nečim što nam pričinjava probleme. To sam govorio. Morali smo proći taj neki naš križni put u Ligi nacija da bismo došli do ovoga što jesmo. Sada smo doživjeli naš vrhunac s jučerašnjom utakmicom.”, kaže i nastavlja:





Nevjerojatne brojke

Hvala svima na svemu što je jučer bilo. Imali smo sjajnih osam treninga, odrađivali su to, mi smo to dobro pripremili, sve je bilo na visokom nivou. Bilo je preko 20 tisuća Hrvata, nosili su nas, navijali, ovo je možda bila i jedna od najvećih utakmica u povijesti reprezentacije.”

Nevjerojatno, šest produžetaka, šest pobjeda!

“Nije to bilo na bilo kakvim natjecanjima. Svjetsko prvenstvo i Liga nacija. Grupa igrača je to dobila, očito su to donijeli sa sobom. Sav taj naš odnos, rad i povjerenje tome je doprinjelo. Primili smo gol u 96. minuti, tada smo dobili još veću volju i želju. Perišić im je pokazivao da se smire i da će biti sve dobro. Vjerujemo u to što radimo i znamo da ne može biti loše. Nisu tad razmišljali o svojim transferima i budućnosti, samo su posvećeni reprezentaciji. Ne mogu ih nahvaliti koliko je sve dobro.”

Finale je pred njima, hoće li biti snage?

“Ne vjerujem da ćemo imati problema sa sastavom. Bit će i više naših navijača. Jesmo se potrošili, ali pokušat ćemo se oporaviti. Rekao sam dečkima da moramo ostati mirni i biti pametni, strpljivi. Zlato je moja velika želja, kao i svih nas. Ako Bog da, da osvojimo zlato, bio bih presretan. Nitko ovo nije mogao niti sanjati da to možemo ostvariti. Opet smo dokazali da smo postali velesila u nogometu, da imamo karakter i da to pokazujemo na velikim utakmicama. Ovo što činimo sad već šest godina, držimo cijelu državu zajedno, svi se tome čude i dive… Ova reprezentacija je najbolja. Možda smo i 2008. i 2016. bili i bolji, pet napadača su zabijali preko 20 golova u sezoni, ali ova reprezentacija ima sve. Ovo je najbolja Hrvatska svih vremena.”

Finale?









“Pa neću birati protivnika. Ako ne bude zlato, nećemo biti razočarani. Bit ćemo tužni, ali nećemo biti razočarani.

Govorio je o Luki…

“Kao da ga tjeraju u mirovinu. Svaku presicu pitaju ga – do kad ćeš? Ali, zato je Luka Luka. On je neponovljiv, ikona je gdje god se pojavi. Jučer je izašao sa stadiona uz ovacije svih ljudi. Nemam tu što puno dodati, sve je sam kazao na terenu, igrom i ponašanjem. Izborio je penal i vratio nas u igru.”









Nije zaboravio suca:

“Je, svi ste bili iznervirani njihovim odlukama. Sudio je loše. Prvi produžetak produžio je dvije minute, a rekao je da neće biti ništa. Poludio sam i na još jednu odluku kod nizozemskog kornera. Nema respekta prema nama, zato sam rekao FIFA-i da neću glasati za igrača godine. Bilo je očito da je to ciljano. Četvrti sudac pitao ga je koliko će produžiti prvi produžetak, rekao mu je – ništa. A onda ga je produžio dvije minute. Peti gol? Pokazao je na centar, nije digao ruku za zaleđe. Ja bih ga pustio. Onako lijepi gol da ideš poništiti.”, rekao je Zlatko.

Petkovića je jako nahvalio…

“Nisu ovo njegove najbolje minute za reprezentaciju. Trenirao je jako. I mora shvatiti da mora još više. Ovaj talent i kvalitetu koju ima, pa on je igrač za Real i Barcelonu, to je jučer pokazao.”

Ne želi doček…

“Ne treba nam to. Bilo je dočeka… Pustite dočeke, idemo mi ovo odraditi, kad osvojimo zlato bit će sve spontano. Neću dopustiti da se time bavimo. Imali smo dva prelijepa dočeka do sada. Ako bude dočeka, bit će spontano. Hvala na podršci svima u Hrvatskoj.”

Hrvatska nogometna reprezentacija ušla je u finale Lige nacija. Pobjedom u Rotterdamu (2:4) nakon produžetka, Vatreni su ušli u bitku za zlato najnovijeg UEFA-inog reprezentativnog natjecanja.

Nizozemci su bili jako dobri ove večeri, ali Hrvatska je bila ta koja je pokazala psihološku stabilnost. Golovima Brune Petkovića i Luke Modrića u produžetku Vatreni su izvojevali veliko slavlje. Bilo je 2:2 nakon 90 minuta, štoviše, Oranje su zabile za produžetke u 96. minuti… Ali, Hrvatska je ta koja na koncu pobjeđuje.

Veliko slavlje vladalo je u taboru Vatrenih nakon utakmice, bilo je to jasno vidljivo i po izjavama koje su igrači dali.

Dalić želi zlato

Zlatko Dalić ovako je govorio:

“Čestitke dečkima na ovoj sjajnoj utakmici. Oni su pokazali kako se igra i bori za Hrvatsku. To je pobjeda za hrvatski narod. Dobili smo Nizozemsku pred našim navijačima, kapa dolje svima. Hrvatska ima još jednu medalju. To je nemoguće, nestvarno, ali ona to zaslužuje. To je borba igrača i zalaganje. Ništa ih nije poremetilo. Oni znaju za što igraju. Iznad svih – Hrvatska. Za Hrvatsku sve istrpiš.”

Dodao je i ovo:

“Ovo je jedna od najvećih naših pobjeda. Dobiti ovo 4:2 na njihovom terenu. Gubili smo, dobili gol u 96. minuti. Sigurno je ovo pobjeda koja ulazi u povijest.”

Ivanušec je dobio priliku, Perišić je igrao beka…

“Živ je s loptom, Ivanušec i Pašalić su trebali otvarati prostor Perišiću i Juranoviću. Napravili smo puno dobrih stvari preko boka. U fazi obrane oni su pomogli. Prebrojali su nas kod prvog gola, ali kasnije je sve štimalo. U drugom dijelu smo bili bolji. Danas sam rekao na sastanku da ako ponove ono sa zadnjih osam treninga bit će dobro. Ovo mi izgleda kao da je početak sezone, a ne kraj.”

Što je rekao igračima:

“Mi ne posustajemo, mi ne padamo. Imamo ono što neki možda nemaju. Bilo je teško, primili smo gol. Stavili smo novog stopera, visokog igrača na desni bok, nismo uspjeli. Primili smo gol u 96. minuti, ali sve smo istrpjeli. Finale? Nemam želju. Moramo se odmoriti, pripremiti. Nebitno je tko nam dolazi, idemo po to zlato. Broncu i srebro imamo, idemo po to zlato pa da tako završimo tu priču”.