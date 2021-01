IDEMO, KAUBOJI! Hrvatska kreće u avanturu, traži se prva pobjeda

Nakon tri dana upoznavanja s uvjetima u Egiptu, vrijeme je za prvu utakmicu koju će Hrvatska igrati u svojem 14. nastupu na svjetskim prvenstvima za rukometaše. Počeci su često teški, no za hrvatsku reprezentaciju ovo novo otvaranje stiže s ulogom velikog favorita s početkom u 18 sati protiv Japana, koji je na velikoj sceni SP-a daleko od iskustva i uspjeha kakve imaju naši Kauboji.

Na natjecanju koje će biti drugačije od svih ranijih svjetskih prvenstava, svi će se morati naviknuti na uvjete bez navijača na tribinama i s velikom pažnjom da se ne raširi koronavirus, zbog čega se jako detaljno i strogo brine o svim detaljima. To je, između ostalog, donijelo i kretanje praktički isključivo na relaciji između smještaja i dvorana u kojima će reprezentacije igrati, a izolacijski ‘balon’ bit će još jedan izazov za sve na turniru koji traje do kraja siječnja.

Prve utakmice na velikom natjecanju također su veliki izazov.

Hrvatska priča o otvaranjima koja nisu laka imala je takve epizode i na turnirima koje posebno pamtimo, poput poraza od Argentine na početku natjecanja 2003. u Portugalu na kojem su naši reprezentativci slavili svoj jedini naslov na SP-ima ili teških 27:26 protiv Južne Koreje na otvaranju SP-a 2009. kojem smo bili domaćini i finalisti.

Za novi početak, Hrvatska neće biti sa svim snagama na koje računamo u nastavku puta u Egiptu. Izostat će Marin Šego i Igor Karačić, koji se još oporavljaju od ozljeda, a njihove uloge na golu i u vanjskoj liniji trebat će popuniti drugi u momčadi sa 16 igrača koju je Červar odredio za utakmice prvog kruga.









S obzirom na ozljede, stanje nije idealno. Znamo koliko Karačić zna povući u teškim trenucima utakmica s velikom ulogom i koliko može značiti serija obrana raspoloženog golmana, što Šego neće moći pokazati do nastavka ovog SP-a. Ipak, momčad koja je tu ima dovoljno iskusnih aduta i dovoljno onih mlađih za odlazak dalje s ostvarenim ciljem u utakmicama prvog kruga.

Hrvatska nije nepoznanica na velikoj sceni, dok se za naše protivnike koji nas čekaju predvečer to teže može reći.

Japanci su na SP-ima od 1990. naovamo bili sedam puta, uključujući i nastup na proteklom SP-u preklani u Danskoj i Njemačkoj, kada su u prvom krugu također igrali protiv hrvatskih reprezentativaca. Tada je završilo s 35:27 za naše Kauboje u Münchenu, a sličnom ili još boljem raspletu nadat ćemo se i ovog puta.









Uoči novog dvoboja, hrvatska želja je u najavama bila što brži dolazak do rezultatske kontrole u utakmici kako bi u nastavku bilo što lakše. Japanci su brzi i zna biti neugodno ako pritisnu s 3-3 obranom koju Hrvatska očekuje s mislima na ovu utakmicu. No, i ta brzina momčadi s Dalekog istoka može se slomiti ako se krene jako, što su nam jučer pokazali naši susjedi Slovenci s 51 zabijenih golova na putu do 51:29 protiv Južne Koreje, reprezentacije koju su u našem taboru usporedili s onom japanskom.

Dakako, +22 s više od 50 zabijenih golova ne događa se svaki dan.

To je teško očekivati od bilo koga, no nadajmo se da će i Hrvatska danas imati pristup koji će omogućiti slavlje bez puno briga uoči nedjelje protiv Angole, a zatim i idućeg utorka protiv Katara, kada će se tražiti bodovi za što mirniji ulazak u drugi krug.