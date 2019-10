IDE U ZATVOR: Igrač Atletico Madrida dobio šest mjeseci zatvora zbog utaje poreza

Napadač Atletico Madrida Diego Costa osuđen je na šest mjeseci zatvora zbog utaje poreza. Brazilac je priznao krivnju u petak, nakon što ga je španjolski pravni sustav optužio da je utajio 1,1 milijun eura.

Diego Costa prihvatio je kaznu kako više ne bi morao ići po sudovima. Dobio je šest mjeseci zatvora, ali u Španjolskoj je moguće kazne do dvije godine zatvora zamijeniti novčanom, pa će malo odriješiti kesu i riješiti se problema – morat će platiti oko 600 tisuća eura kazne, što je za njega sitniš. Prije njega osuđeni su i Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso te naš Luka Modrić. To su najpoznatiji igrači koji su imali ovakvih problema sa zakonom.

Diego Costa has pleaded guilty to tax avoidence amounting to 1.1 million euros

He’s accepted a six month prison sentence but it will probably be substituted for a fine.

