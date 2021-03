IBRAHIMOVIĆ ODOGOVRIO LEBRONU: ‘Sportaši ujedinjuju svijet, politika ga dijeli’

Ibrahimović je iskoristio trenutak na San Remu kako bi ponovno uputio poruku u koju očito duboko vjeruje, a to je kako bi se sportaši trebali držati sporta. Zlatan je još prije rekao NBA superzvijezdi LeBron Jamesu kako bi bilo bolje da se drži sporta a ne politike, što je izazvalo reakciju kako samog košarkaša, tako i medija diljem svijeta.

‘Athletes should be athletes and politicians should do politics’: Zlatan Ibrahimovic doubles down on criticism of LeBron James https://t.co/pfrEL4HueD

Tako je Zlatan jučer rekao:

“Rasizam i politika su različite stvari. Sportaši ujedinjuju svijet, politika ga dijeli. U našem su okruženju svi dobrodošli, bez obzira na to odakle dolaze, i činimo sve da zbližimo ljude. Naša uloga je ujediniti svijet onim što radimo najbolje. Ne bavimo se drugim stvarima jer nismo dobri u njima, inače bih i ja bio u politici”, rekao je Šveđanin pa ponovio svoju poruku:

“Sportaši bi trebali biti sportaši, a političari bi trebali biti političari.”

Podsjetimo, LeBron je odgovorio Zlatanu:

“To je tip koji je u Švedskoj govorio o istim stvarima, da na terenu osjeća rasizam zato što nema tipično švedsko prezime”, rekao je James.

LeBron responded after Zlatan Ibrahimovic criticized him for his activism.

“I’m kind of the wrong guy to actually go at because I do my homework.” pic.twitter.com/VyKgBrYuiz

— SportsCenter (@SportsCenter) February 27, 2021