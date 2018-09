I TO JE NOGOMET: Tottenham šokira, dobili Uniteda u gostima, potom izgubili od Watforda nakon 31 godine

Manchester United je na gostovanju kod Burnleyja došao do druge ovosezonske pobjede, a dvostruki strijelac bio je Romelu Lukaku u 27. i 44. minuti.

Nogometaši Watforda nakon 31 godine uspjeli su dočekati pobjedu protiv Tottenhama u ligaškom natjecanju, nakon što su u nedjelju slavili pred svojim navijačima sa 2-1 i tako zadržali stopostotan učinak u prva četiri kola engleskog prvenstva.

Sva tri pogotka postignuta su u drugom poluvremenu i sva tri postigli su igrači Watforda. Doucoure je nespretnom reakcijom u 53. minuti poslao loptu u vlastitu mrežu te omogućio Tottenhamu da dođe do prednosti. No, domaća momčad je ubrzo došla do preokreta. U 69. minuti izjednačio je Deeney, a u 76. minuti Cathcart je postavio konačnih 2-1 za četvrtu uzastopnu pobjedu Watforda i prvi poraz Tottenhama u novoj sezoni.

Manchester United je na gostovanju kod Burnleyja došao do druge ovosezonske pobjede, a dvostruki strijelac bio je Romelu Lukaku u 27. i 44. minuti. U 69. minuti Marcus Rashford je izborio kazneni udarac koji Paul Pogba nije uspio pretvoriti u tri gola prednosti, jer je njegov udarac obranio iskusni Joe Hart.

Momčad Josea Mourinha nije završila utakmicu u kompletnom sastavu, jer je u 71. minuti Rashford u raspravi sa Bardsleyjem zaradio crveni karton, jer je pokušao suparnika udariti čelom.

U prvoj utakmici nedjeljnog programa Arsenal je sladio sa 3-2 u Cardiffu. Mustafi (12), Aubameyang (62) i Lacazette (81) bili su strijelci za “topnike”, a dvaput su za domaće izjednačavali Camarasa (45+2) i Ward (70).

Liverpool, Chelsea i Watford su na vrhu s maksmalnih 12 bodova, a četvrti je Manchester City sa 10. Tottenham je peti sa pet bodova. Newcastle i Burnley imaju po jedan bod, a West Ham je na začelju bez bodova.

Engleska – 4. kolo

Watford – Tottenham 2-1

(Deeney 69, Cathcart 76 / Doucoure 53-ag)

Burnley – Manchester U. 0-2

(Lukaku 27, 44)

Cardiff – Arsenal 2-3

(Camarasa 45+2, Ward 70 / Mustafi 12, Aubameyang 62, Lacazette 81)

Odigrano u subotu:

Chelsea – Bournemouth 2-0

Leicester – Liverpool 1-2

Brighton – Fulham 2-2

Crystal Palace – Southampton 0-2

Everton – Huddersfield 1-1

West Ham – Wolves 0-1

Manchester C. – Newcastle 2-1

LJESTVICA

1. Liverpool 4 4 0 0 9-1 12

2. Chelsea 4 4 0 0 10-3 12

3. Watford 4 3 0 0 9-3 12

4. Man. City 4 3 1 0 11-3 10

———————————————

5. Tottenham 4 3 0 1 9-4 9

———————————————

6. Bournemouth 4 2 1 1 6-5 7

7. Everton 4 1 3 0 7-6 6

8. Leicester 4 2 0 2 6-5 6

9. Arsenal 4 2 0 2 8-8 6

10. Man. United 4 2 0 2 6-7 6

11. Wolves 4 1 2 1 4-5 5

12. Southampton 4 1 1 2 4-4 4

13. Fulham 4 1 1 2 7-9 4

14. Brighton 4 1 1 2 5-7 4

15. Crystal Palace 4 1 0 3 3-6 3

16. Cardiff 4 0 2 2 2-5 2

17. Huddersfield 4 0 2 2 2-10 2

———————————————

18. Newcastle 4 0 1 3 3-6 1

19. Burnley 4 0 1 3 3-9 1

20. West Ham 4 0 0 4 2-10 0