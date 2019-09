I POSLIJE PIJETRAJA – PIJETRAJ! Smjena u vrhu HBS-a kozmetički je zahvat, duh buntovnika bez razloga se nastanio u HBS-u!

Leonard Pijetraj, genijalac ili bedak, gospar ili seljak? Odluku neka donese svatko za sebe, ovisno o vlastitom viđenju spomenutog gospodina, sada već bivšeg izbornika hrvatske seniorske boksačke vrste. Izvršni odbor Hrvatskog boksačkog saveza na jučerašnjoj je sjednici u Zagrebu jednoglasno smijenio dosadašnjeg izbornika, koji je inače na tu dužnost izabran u prosincu 2015. godine. Neposredan povod ovakvoj odluci su Pijetrajeve, po mišljenju čelnika HBS-a, teške riječi izgovorene na konferenciji za novinare.

Križ u jednoj dildo u drugoj ruci

Na želju profesionalca Filipa Hrgovića za nastupom na predolimpijskom kvalifikacijskom turniru, Pijetraj je promptno odgovrio da Filip to treba zaslužiti u ringu (!), na što se Milun nadovezao gotovo holivudskim riječima koje bi se u slobodnoj interpretaciji mogle protumačiti kao “samo preko mene mrtvog”. Izbornik je ondje želio aktualnog teškaškog prvaka države Marka Miluna, a kad se tomu pridoda da je Milun danas član Pijetrajeva kluba (BK Leonardo), dok je Hrgović bivši član tog istog kluba, ali je na sudu, u građanskoj parnici s Pijetrajem, jasno je kako je sve to na dosta osobnoj razini. Točno je i to da je Pijetraj i na spornoj konferenciji za novinare istaknuo da se zalaže da Hrgović i Milun izravno u ringu odluče tko je bolji.

“Nisam ga ja smijenio, on je smijenio samog sebe”, komentirao je smjenu Bošnjak, predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza.

“Već su dulje vrijeme zbog osobnih razloga, odnosno sukoba između Leonarda Pijetraja i Filipa Hrgovića, zapostavljeni rezultati naših boksača i, u konačnici, njihov rad. Taj njihov razlaz puno je naštetio i HBS-u i hrvatskom boksu općenito. Pogotovo ova zadnja Pijetrajeva konferencija za novinare i prepucavanja sa svima. Svi su krivi. Spominjao je i križeve i vibratore i tko više ‘puši’ crveno-bijele kockice i Thompson. Za Thompsona je manje bitno, u to se ne petljam, ali spominjanje tko više ‘puši’ crveno-bijele kockice… S tim je, po meni, uvrijedio sve građane Republike Hrvatske zato što su te kockice bile i ostale simbol Hrvatske. Zato sam rekao da mislim da je tim istupom Leonard Pijetraj sam sebe smijenio, a ne mi njega.”





Odluka je na izborniku

U cijeloj zavrzlami ostao je nerazjašnjen problem zbog kojega je sve i počelo – tko u ovome trenutku ide u kvalifikacije za OI? Tko ima, a tko nema pravo?

“Iskreno, mi smo se sve dogovorili. I s Pijetrajem i s HOO-om. Filip Hrgović je želio ići na druge kvalifikacije u svibnju u Parizu, a Milun na prve u London u veljači 2020. Ako bi Milun u Londonu izborio Igre, kvalificirao se, Hrgović bi izgubio pravo nastupa. Osobno, ja bih, kao i mnogi drugi, želio, ako je moguće, organizirati javni sparing ili meč. To bi bilo jako zanimljivo za sve ljude. Ja sam za to. Ta je odluka sada na njima i na novom izborniku Dorianu Čaliću”, nenamjerno je otkrio Bošnjak da otkaz Pijetraju nije ništa promijenio u pogledu politike HBS-a. Ako je postignut konsenzus između HBS-a i HOO-a, a prvi put to čujemo, i to iz usta predsjednika HBS-a, čemu onda ustrajanje u meču između Hrgovića i Miluna? Nedvojbeno je da bi u tom meču netko “omastio brk” bez obzira na to tko se plasirao na OI u Tokiju. Filip od meča s Milunom praktički nema NIŠTA, a Leonard Pijetraj i njegov mladi štićenik u najmanju bi ruku dobili bogodanu promociju.

Na pitanje novinara Sportskih novosti o nestandardiziranim kriterijima kao mjerilu slanja na predolimpijski turnir, Bošnjak ne vidi problem.

“Gledajte, na prošlim predolimpijskim kvalifikacijama nastupala su trojica boksača koja nisu nastupila na Prvenstvu Hrvatske. To su Bepo Filipi, Marko Čalić i Alen Babić. Bivši izbornik Pijetraj iznosio je, dakle, kriterije samo kad mu je koji odgovorao. Idemo biti realni – sada je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji nastupio boksač koji uopće nije bio na državnom prvenstvu, Matej Uremović iz Rijeke. On je odustao od nastupa na Prvenstvu Hrvatske kad je čuo da dolazi Damir Plantić, koji je na koncu i osvojio naslov. E, a kad je Damir Plantić zbog pozitivnog dopinškog testa na Europskim igrama suspendiran, onda je otišao Uremović, iako je, recimo, na onom Prvenstvu Hrvatske netko drugi bio u finalu s Plantićem (Đani Barbir, op.a.). Nažalost, izbornici mogu zlorabiti kriterije, a za mene je najrealnije, najpoštenije da ide najbolji jer… Može netko u siječnju biti prvak, a u kolovozu nije spreman. Što ćemo onda? Najpoštenije je organizirati međusobni susret prije kvalifikacija”, suptilno je ustvrdio Bono Bošnjak da bi Filip trebao izboriti ono što već i onako ima, a to je norma za kvalifikacijski turnir. Čekamo odgovor HOO-a.