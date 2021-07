I NOLE SE NAKLONIO LEGENDI: Evo što je Đoković napisao Ivaniševiću povodom ulaska u kuću slavnih

Goran Ivanišević napokon je ušao u kuću slavnih, a na Instagramu tu čast je prokomentirao je i njegov pulen Novak Đoković, koji je čestitao svojem treneru.

“Treneru, čestitam! Zaslužio si. Legenda si našeg sporta”, napisao je najbolji svjetski tenisač na Instagramu.

Predsjednik Zlatko Mateša i glavni tajnik HOO Siniša Krajač isto su čestitali su Goranu Ivaniševiću na velikom priznanju.

“Dragi naš Gorane, iznimno nas veseli činjenica da je jedna veličanstvena sportska karijera dobila završni epilog tvojim ulaskom u društvo ‘besmrtnika’. Teniska Kuća slavnih bogatija je za jedan pomalo nevjerojatan sportski put, za jednu tako originalnu osobnost, za neponovljivu upornost i sportski pothvat koji nikada neće pasti u zaborav.

Hvala ti na svemu što si dao hrvatskom tenisu, posebno u vrijeme stvaranja samostalne države kada je tvoja trobojnica oko glave značila i najvrjedniju promociju ratom ugrožene domovine. Hvala ti i za veličanstveni nastup s dvije brončane medalje na Olimpijskim igrama u Barceloni, za prvi trijumf reprezentacije u Davisovu kupu, hvala za Wimbledon 2001. godine…

U ime cjelokupne olimpijske obitelji i osobno ime čestitamo ti na ulasku u tenisku Kuću slavnih ili ulazak u tenisku ‘besmrtnost’, tamo gdje si u hrvatskom sportu odavno osigurao mjesto!”

Podsjetimo, Gorana je u kuću slavnih uveo legendarni John McEnroe, koji je za Ivaniševića rekao kao je jedini luđi tenisač od njega.

Goran Ivanisevic introduced by John McEnroe, who called Ivanisevic “the only guy in tennis crazier than me!” @abc6 @TennisHalloFame pic.twitter.com/LImUxGm4mu









— Ian Steele (@IanSteeleABC6) July 18, 2021