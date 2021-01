I NJEMU JE LAKNULO: Potezom pokazao što misli o otkazu Lampardu! Ovo je doista originalno

Frank Lampard od danas je bivši menadžer Chelsea, Roman Abramović izgubio je strpljenje. Traži se novi čovjek na klupi, a najizgledniji kandidat za preuzimanje klupe Bluesa je Thomas Tuchel dojučerašnji trener PSG-a.

No čini se da je uz Abramovića još nekome drago što je Lampard postao bivši na klupi Chelsea.

Posuđeni nogometaš Chelsea u turskoj Kasimpaši, Danny Drinkwater, obradovao se nakon što je postalo i službeno da su Plavci uručili otkaz svom sada već bivšem menadžeru Franku Lampardu i da klub traži novog čovjeka na klupi.

Odmah po saznanju da će engleski stručnjak postati bivši objavio je Instastory na kojem se raduje u dresu Lisica.

Drinkwater je odmah po dolasku Lamparda proslijeđen na pozajmicu u Burnley, a pola godine kasnije je zaigrao i za Aston Villu.

Pred početak sezone vratio se u Chelsea, ali je njegov broj uzelo novo pojačanje Thiago Silva, a on je potom proslijeđen turskoj Kasimpaši.

Očito je ovim potezom pokazao koga smatra krivim za svoj novi odlazaj na posudbi i ne pružanje šanse za igru u dresu londonskih plavaca.

Danny Drinkwater posted this picture on his Instagram two minutes after reports emerged that Frank Lampard will get sacked by Chelsea today. pic.twitter.com/90qk2oFDSL









— FutbolBible (@FutbolBible) January 25, 2021